Atuações do Botafogo contra o São Paulo: enlouquecedor!

Acompanhar o Mais Tradicional é enlouquecedor! Sem goleiro há quase um ano e com o risco de desmonte no elenco por conta da crise financeira, o Botafogo vai sobrevivendo graças ao bom desempenho de alguns jogadores de linha. Neste sábado (23), no Morumbis, o banco de reservas evitou a derrota para o São Paulo, revés que ficaria na conta do goleiro Neto. No fim, 1 a 1, pela rodada 17 desta edição do Campeonato Brasileiro. Confira, na sequência, como a Coluna do Léo Pereira avaliou o desempenho dos alvinegros durante o cotejo deste fim de semana.

AS NOTAS DOS JOGADORES DO BOTAFOGO

NETO – Assistência primorosa para Luciano marcar para o São Paulo. Largou a bola no pé do atacante do Tricolor e ainda disse: “Faz e te consagra”. Para piorar, logo no início, quando o escrete alvinegro ainda estava frio. O Botafogo não tem goleiros desde 2025. Culpado, fez apenas uma defesa. Suas falhas viraram rotina – NOTA: 0,5

VITINHO – Levou algumas bolas nas costas e permitiu ultrapassagens dos rivais. Com mais liberdade, no segundo tempo, não conseguiu ser efetivo. Marcou, mas estava muito impedido – NOTA: 5,5

FERRARESI – Um corte providencial para evitar o segundo gol do São Paulo antes do intervalo. Seguro demais, rebateu outros ataques e saiu à frente com qualidade. Extremamente regular. Ninguém lembra de um jogo ruim do venezuelano pelo Mais Tradicional – NOTA: 7,0

JUSTINO – Envolvido muitas vezes pelo ataque do São Paulo. Salvo pelo companheiro de zaga. Pode, aliás, crescer ao lado do beque da Vinho Tinto. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Ramos – NOTA: 5,5

MARÇAL – O Bom e Velho passou o primeiro tempo inteiro se estranhando com os jogadores adversários. Mas, ao menos, protegeu melhor o corredor esquerdo da defesa alvinegra. No fim, com presença de área, cabeceou para Rafael ceder o rebote para o 1-1 – NOTA: 6,0

HUGUINHO – Frágil na marcação, cedeu posse de bola ao São Paulo e ficou meio perdido em campo. Tomou sempre a decisão errada. Melhorou de forma tímida no segundo tempo. Saiu, depois, para a entrada de Tucu – NOTA: 3,5

MONTORO – Muitas vezes, tentou resolver sozinho e, obviamente, cercado, não conseguiu. O Monstrinho teve pouco espaço por mérito do adversário. Irritou-se facilmente na sequência. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Edenilson – NOTA: 4,5

SANTI – Recuou para iniciar as jogadas, mas a medida não teve influência na produção da equipe. Apagadíssimo – NOTA: 4,0

VILLALBA – Muito fraco na fase defensiva. Parado diante de Wendel e Ferrerinha, não acompanhou a chegada dos jogadores tricolores. No ataque, correu, correu e correu. O máximo que conseguiu foi uma falta. Não emplaca duas boas partidas em sequência. Saiu, assim, no segundo tempo, para a entrada de Kadir – NOTA: 3,5

TOLEDO – Mal conseguiu dominar a bola. Trocou a posição no segundo tempo e continuou não rendendo nada. Franclim, então, o sacou para a entrada de Barrera – NOTA: 3,0

CABRAL – Uma boa partida do Mamute. Saiu muito da área, à procura da batida perfeita. O único que chutou na primeira etapa. Por um milímetro, não empataria o score na segunda etapa. Estava em posição irregular. Mas gerou ocasiões para os companheiros também. Boa movimentação – NOTA: 7,0

KADIR – Muito incisivo. Brigou e buscou roubar as bolas na frente. Obrigou, enfim, o goleiro do São Paulo a se mexer. Em seguida, testou uma bola perigosa. Ainda conseguiu mais protagonismo, escapando em velocidade. Passou com estilo para Ramos marcar, mas o espanhol perdeu – NOTA: 7,0

BARRERA – Está tomando gosto por fazer belos gols. Acertou um porrete nas redes do São Paulo e salvou um ponto no Morumbis. Tinha levado perigo, pouco antes – NOTA: 7,5

EDENILSON – Preencheu o meio de campo e foi importante para a estratégia do segundo tempo. Buscou chegar à frente para ser mais uma opção de arremate – NOTA: 6,0

TUCU – Inocente, empurrou Rafael à toa. O goleiro do time da casa, obviamente, reagiu como se tivesse levado um tiro. Não tem inteligência e tampouco futebol – NOTA: ZERO

RAMOS – Entrou para levar um amarelo e jogar fora o 1-2 – NOTA: 1,0

TÉCNICO: FRANCLIM CARVALHO – Mérito por transformar um Botafogo moribundo em uma equipe com mais volume de jogo, buscando o ataque a todo momento. Abdicou da marcação ao sacar Huguinho. Coragem recompensada. Se não fosse o péssimo Neto, teria vencido o São Paulo – NOTA: 7,0

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