São Paulo negocia empréstimo de Arboleda para o Vitória

São Paulo e Vitória avançaram nas conversas para o empréstimo do zagueiro Arboleda. Sem espaço no elenco e fora dos planos da diretoria e da comissão técnica, o defensor pode trocar o Morumbis por Salvador nos próximos dias. O equatoriano tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2027.

Nos últimos dias, o Vitória formalizou uma proposta para contar com o jogador por empréstimo e se dispôs a assumir parte dos salários do atleta. Assim, as negociações seguem em andamento entre os clubes, que discutem os detalhes do acordo.

Aliás, a saída de Arboleda ganhou força após um episódio disciplinar que deteriorou sua situação no São Paulo. Afinal, em abril, o zagueiro viajou para o Equador sem autorização, permaneceu fora do Brasil por quase um mês e não apresentou justificativas ao clube. Diante do caso, a diretoria notificou o jogador e optou por afastá-lo das atividades com o restante do elenco.

Antes titular frequente, Arboleda já havia perdido espaço nas últimas semanas, especialmente após mudanças internas e a troca no comando técnico. Desde seu retorno ao CT, passou a treinar separado, em um cenário que indicava uma saída como caminho mais provável para ambas as partes.

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