Com um a mais, Novorizontino faz o dever de casa e bate o Ceará

Novorizontino e Ceará se enfrentaram na tarde deste sábado (23), em jogo válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Tigre levou a melhor ao vencer por 2 a 1. O confronto no interior paulista foi bastante movimentado e teve falhas dos dois lados na etapa inicial. Matheus Bianqui e Juninho balançaram as redes para garantir a vitória do time da casa, enquanto Melk marcou o único gol dos visitantes.

Com este resultado positivo dentro de casa, o Novorizontino chegou aos 16 pontos na tabela de classificação e conseguiu colar no pelotão de frente do torneio. Por outro lado, o Ceará desperdiçou uma boa oportunidade de pontuar longe de seus domínios e estacionou nos 13 pontos. O time cearense agora precisa pontuar na próxima rodada para não se distanciar do G4.

Primeiros gols nascem de falhas nos dois lados

A partida começou equilibrada, mas os erros individuais acabaram ditando o ritmo dos gols no primeiro tempo. O Novorizontino abriu o placar após uma falha direta do goleiro Bruno Ferreira, que vacilou e permitiu que Matheus Bianqui estufasse as redes. No entanto, a alegria dos donos da casa durou pouco tempo antes do intervalo.

Pouco depois, o Tigre errou feio na saída de bola dentro do seu campo de defesa e deu um presente para o adversário. O atacante Melk aproveitou bem a oportunidade, finalizou com precisão e decretou o tento de empate do Ceará. O jogo ficou bastante truncado e nervoso, com as duas equipes cometendo muitas faltas no meio de campo.

Expulsão de Sánchez e golaço de Juninho no fim

O panorama do confronto mudou de forma definitiva durante a etapa complementar por conta de uma jogada violenta. O lateral Sánchez cometeu uma falta dura em Ronald Barcellos, que havia entrado para dar velocidade ao Tigre, e acabou recebendo o cartão vermelho direto. Com um jogador a mais, o time da casa partiu com tudo para o campo de ataque.

A pressão surtiu efeito aos 43 minutos do segundo tempo, quando o gol da vitória finalmente saiu em Novo Horizonte. O meio-campista Juninho dominou com liberdade fora da área e soltou uma bomba para marcar um golaço, sem chances de defesa. Nos acréscimos, os donos da casa apenas gastaram o tempo para garantir os três pontos.

Próximos compromissos de Novorizontino e Ceará

O elenco do Novorizontino vira a chave temporariamente e passa a focar em uma decisão regional no meio de semana. O Tigre enfrenta a Chapecoense na próxima quarta-feira (27), na Arena Condá, a partir das 19h (de Brasília). O duelo fora de casa será válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Sudeste.

O Ceará terá uma semana cheia de treinamentos para tentar corrigir os erros mostrados nesta rodada. O Alvinegro volta a campo apenas no domingo (31) para encarar o Operário-PR na Arena Castelão, às 16h. O confronto diante do seu torcedor em Fortaleza será válido pela 11ª rodada da Série B.

Jogos da 10ª rodada da Série B

Sexta-feira (22/5)

Náutico 1×0 Cuiabá

Sábado (23/5)

16h – Novorizontino 2 x 1 Ceará

18h30 – Fortaleza x Londrina

20h30 – Juventude x Sport

Domingo (24/5)

16h – Atlético-GO x São Bernardo

16h30 – CRB x Ponte Preta

18h30 – América-MG x Vila Nova

19h – Avaí x Goiás

20h30 – Operário-PR x Criciúma

19h – Botafogo-SP x Athletic Club

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