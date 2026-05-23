Dorival aponta falta de confiança no São Paulo e admite preocupação com lesões

O empate em 1 a 1 com o Botafogo, neste sábado (23/5), no Morumbis, ampliou para oito jogos a sequência sem vitórias do São Paulo e aumentou a preocupação de Dorival Júnior. Após a partida, o treinador apontou a falta de confiança do elenco para sustentar resultados e admitiu que o aspecto emocional tem pesado nos momentos decisivos dos jogos.

Na avaliação do comandante, o Tricolor fez um bom primeiro tempo, criou chances para ampliar a vantagem construída com o gol de Luciano. Contudo, voltou a perder força na etapa final e acabou castigado com o empate nos minutos finais.

“Criamos oportunidades, fizemos o primeiro gol, mas não conseguimos ampliar o marcador. A partir da segunda etapa, foi uma outra situação. O jogo não mudou, as características foram as mesmas, mas aquele sentido do ser humano de se proteger, se resguardar, mais uma vez pode ter nos tirado a chance de um grande resultado”, afirmou.

Dorival também ressaltou que a equipe ainda precisa amadurecer emocionalmente para conseguir administrar vantagens no placar. Algo que considera fundamental para a evolução do time.

“Estou procurando dar sequência. O que eu sinto é que ainda falta um pouco de confiança para sustentar um resultado, e não apenas construí-lo. Tivemos ótimo volume de jogo, fizemos nosso gol e criamos outras oportunidades. Aos poucos, vamos ganhando tudo isso. É natural, todos queremos o resultado, mas é um processo e vai acontecer no momento adequado”, completou.

Preocupação física no São Paulo

Além da frustração pelo resultado, o treinador voltou a demonstrar preocupação com a situação física do elenco. Durante o duelo, Luciano e Sabino deixaram o campo lesionados, aumentando a lista de problemas para a sequência da temporada.

“A recuperação dos jogadores que estão fora é fundamental para a equipe. Na zaga, temos apenas dois homens neste momento. Teremos que ter muitos cuidados e vamos trazer mais dois garotos da base. Contamos com o fator sorte para que nada de mal aconteça”, disse.

Segundo Dorival, a falta de opções tem obrigado o clube a acelerar o processo de utilização de atletas mais jovens, em um momento que exige experiência.

“Estamos recorrendo aos jovens em um momento em que a equipe precisa de maturidade. Isso é um fato que chama a atenção”, destacou.

Por fim, o treinador lembrou que o alto número de lesões já era uma preocupação desde o início do ano, em razão do curto período de preparação, e avaliou que a pausa para a Copa do Mundo pode ajudar as equipes na reta final da temporada.

“O número de lesões é elevado em qualquer equipe. Era uma situação que sabíamos que iria acontecer pelo pouco tempo de preparação no início do ano. A parada para a Copa vem em bom momento. Quem vier a aproveitar esse período pode ter uma grata surpresa na segunda fase da competição”, concluiu.

Próximo jogo

Com o empate, o São Paulo segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, mas ainda pode perder posições no complemento da rodada. Agora, o foco se volta para a Copa Sul-Americana, onde o Tricolor enfrenta o Boston River, na terça-feira, novamente no Morumbis.

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