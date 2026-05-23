Fluminense e Bahia empatam em duelo eletrizante pelo Brasileirão Feminino

Fluminense e Bahia empataram em 3 a 3 em um duelo eletrizante pelo Brasileirão Feminino, na tarde deste sábado (23), no Rio de Janeiro. O confronto válido pela 12ª rodada contou com viradas, reviravoltas e um gol salvador nos acréscimos, que garantiu a igualdade no placar no Estádio Luso Brasileiro.
Com o resultado, o Fluminense se mantem na 11ª colocação, agora com 16 pontos. O Bahia, por outro lado, aparece com 21 somados, em quinto na tabela. Os oito melhores colocados avançam para a próxima fase da competição.
O jogo
O primeiro tempo terminou sem gols, mas cheio de emoção. Mandantes, as Guerreiras Tricolores assustaram em chute de Anny, enquanto as Mulheres de Aço quase abriram o placar em cobrança de falta de Ângela Gómez, que explodiu no travessão. As visitantes dominaram boa parte da etapa inicial, mas não conseguiram transformar o controle em vantagem.
Na volta do intervalo, o castigo veio rápido: Soshor lançou em profundidade e Bruna Pelé, com frieza, driblou a goleira para colocar o Fluminense na frente. A resposta baiana, porém, foi imediata. Aos 29 minutos, Wendy Carballo aproveitou falha da defesa carioca e empatou. Pouco depois, em jogada de Roque pela direita, a mesma Wendy apareceu novamente para virar o jogo: 2 a 1.
O duelo seguiu aberto, e Kaline brilhou para recolocar as cariocas em vantagem. Primeiro, completou cruzamento vindo da esquerda; depois, de cabeça, fez o segundo dela e virou para 3 a 2. Mas o Bahia não desistiu. Já nos acréscimos, Vilma fez grande jogada pela ponta e cruzou para Dany Silva, que testou firme na segunda trave e decretou o empate heroico: 3 a 3.
O Fluminense volta a campo na quarta-feira (27), quando enfrenta o Minas Brasília, em jogo único, pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será no Luso Brasileiro, às 19h. Em caso de empate, a vaga para as oitavas de final vi para a disputa de pênaltis.
