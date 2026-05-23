Irã recebe aval da Fifa e terá base de treinos no México durante a Copa

A Federação de Futebol do Irã informou neste sábado (23) que o país recebeu o aval da Fifa para fazer do México a sua base de treinos para a Copa do Mundo 2026. De acordo com o mandatário da entidade, Mehdi Taj, a seleção vai estabelecer o seu Centro de Treinamento na cidade de Tijuana. Apesar da mudança drástica na preparação, a equipe asiática continuará disputando as suas partidas oficiais nos Estados Unidos.

A diretoria iraniana tomou essa decisão para resolver os graves problemas com vistos enfrentados por integrantes da comissão técnica e dirigentes para o torneio. Recentemente, os cartolas do país participaram de encontros com a Fifa para buscar uma saída rápida para o impasse burocrático. No fim de abril, o governo canadense inclusive barrou a entrada de Mehdi Taj no país para o congresso da entidade internacional.

“Com essa mudança, questões relacionadas a vistos e assuntos similares deixarão de ser uma preocupação e serão em grande parte resolvidas, já que a seleção iraniana entrará pelo México” explicou o dirigente.

Estrutura na fronteira resolve burocracia de vistos

A escolha por Tijuana resolve a questão diplomática justamente pela proximidade geográfica com os locais dos jogos da primeira fase. A cidade mexicana fica colada na fronteira com os Estados Unidos, o que facilita o deslocamento aéreo dos atletas. A federação local garante que as viagens não vão atrapalhar o rendimento físico do elenco.

“Estabeleceremos nosso centro de treinamento em Tijuana, que fica perto do Oceano Pacífico e na fronteira entre o México e os Estados Unidos, mas em território mexicano. O contrato será finalizado e não há problemas, pois já foi aprovado pela Fifa” revelou Mehdi Taj.

A Fifa ainda não se manifestou sobre o assunto.

Irã terá amistosos na Turquia

A princípio, a seleção do Irã realiza um período de treinamentos intensivos na Turquia. O time agendou dois amistosos em solo turco antes de viajar para o continente americano. A equipe enfrenta a Gâmbia no dia 29 de maio e depois pega o Mali no dia 4 de junho. A viagem definitiva para a nova base mexicana vai acontecer no dia 5 de junho.

O Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. A estreia dos iranianos será no dia 15 de junho, contra os neozelandeses, em Los Angeles. Na sequência, o país enfrenta a Bélgica no dia 21 de junho, novamente em Los Angeles. O time fecha a sua participação na fase de grupos no dia 27 de junho, enfrentando o Egito, na cidade de Seattle.

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