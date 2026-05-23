De virada, Grêmio vence o Santos por 3 a 2 na Arena e respira no Brasileirão

O Grêmio conquistou uma vitória heróica e cheia de reviravoltas na tarde deste sábado (23) pelo Campeonato Brasileiro. Jogando diante de sua torcida na Arena, o Tricolor bateu o Santos por 3 a 2 em um duelo direto contra a parte de baixo da tabela. Carlos Vinícius marcou duas vezes e Tetê garantiu a virada para o time gaúcho, enquanto Gabigol balançou as redes duas vezes para os paulistas.
O triunfo no maior público gremista da competição fez o Imortal respirar e chegar aos 21 pontos, assumindo provisoriamente a 13ª colocação na classificação do Brasileirão. Por outro lado, o revés fora de casa foi terrível para a equipe da Vila Belmiro. O Peixe estacionou nos 18 pontos e acabou abrindo a zona de rebaixamento no 17º lugar da tabela.
Primeiro tempo movimentado com falhas e gols
O Santos começou a partida assustando logo no primeiro minuto com uma cabeçada do volante Willian Arão que carimbou a trave direita de Weverton. O susto inicial acordou o Grêmio, que respondeu na bola parada com Luis Eduardo cabeceando para uma grande defesa do goleiro Gabriel Brazão. Aos 31 minutos, o placar finalmente saiu do zero após uma falha individual dos donos da casa.
O meia Miguelito roubou a bola de Caio Paulista no campo de ataque, arrancou com total liberdade e apenas rolou para Gabigol empurrar para as redes vazias. A desvantagem fez a torcida gremista vaiar o lateral-esquerdo a cada toque na bola, mas a reação gaúcha não demorou para acontecer. Aos 39, Amuzu avançou pela esquerda e cruzou na medida para Carlos Vinícius testar firme no canto e empatar o confronto.
Gabigol brilha, mas substituições comandam a virada
A etapa complementar começou elétrica e o Peixe pulou na frente novamente logo aos nove minutos após uma bela jogada coletiva. O lateral Escobar iniciou o lance pela esquerda e cruzou rasteiro para Gabriel Bontempo, que limpou a marcação gaúcha e serviu Gabigol para anotar o segundo dele. Atrás no marcador, o técnico Luís Castro resolveu mexer no Grêmio e colocou o atacante Tetê no gramado.
A alteração mudou a dinâmica ofensiva do Tricolor e desmoronou o sistema defensivo santista em um intervalo de apenas quatro minutos na Arena. Aos 13, Pavón limpou a marcação e cruzou na segunda trave para Carlos Vinícius dominar livre e soltar uma bomba de canhota para igualar. Logo em seguida, aos 17, o próprio Tetê recebeu de Pavón, invadiu a área e bateu com categoria no canto direito para virar.
Expulsão e catimba garantem o resultado do Grêmio
O Santos tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas a situação ficou desesperadora na reta final do jogo. O volante Gustavo Henrique cometeu uma falta dura em Arthur no meio de campo, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso de campo. Com um atleta a mais no gramado, o time gaúcho passou a valorizar a posse de bola.
Nos acréscimos, Tetê ainda teve a chance de ampliar em contra-ataque rápido, mas acabou finalizando para fora na saída de Gabriel Brazão. O erro não fez falta e o Grêmio segurou a vantagem por 3 a 2 até o apito final do árbitro Bruno Arleu de Araújo. A festa nas arquibancadas coroou o alívio do elenco na luta para se afastar do Z-4.
GRÊMIO 3 x 2 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 16ª Rodada
Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Público: 37.113 pagantes (272 não pagantes) – 37.385 total
Renda: R$ 2.437.715,08
Gols: Gabriel, 31’/1ºT (0-1); Carlos Vinícius, 39’/1ºT (1-1); Gabriel, 09’/2ºT (1-2); Carlos Vinícius, 13’/2ºT (2-2); Tetê, 17’/2ºT (3-2)
GRÊMIO: Weverton; Pavón (Marcos Rocha, 44’/2ºT), Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Leonel Pérez, Noriega (Arthur Melo, Intervalo) e Braithwaite; Enamorado (Tetê, 10’/2ºT), Carlos Vinícius (Wagner Leonardo, 36’/2ºT) e Amuzu. Técnico: Luís Castro.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Davizinho, 46’/2ºT), Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Lautaro Díaz, 36’/2ºT), Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Miguelito (Samuel Pierri, 41’/2ºT), Gabriel (Moisés, 41’/2ºT) e Rony (Robinho Jr., 36’/2ºT). Técnico: Cuca.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Pavón (GRE); Igor Vinícius e Gustavo Henrique (SAN)
Cartões vermelhos: Gustavo Henrique, 38’/2ºT (SAN)
