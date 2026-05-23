Fluminense fica na bronca com arbitragem, e Samuel Xavier reclama

O Mirassol venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (23), no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado favorável ao time paulista, a principal discussão da partida girou em torno de um pênalti anulado pela arbitragem ainda no primeiro tempo.

O lance aconteceu aos 47 minutos da etapa inicial. Após jogada de Soteldo pela esquerda, John Kennedy desviou de cabeça e a bola sobrou para Samuel Xavier dentro da área. Na sequência, o lateral caiu após contato com Reinaldo, e o árbitro Sávio Pereira Sampaio marcou pênalti para o Fluminense.

Entretanto, o VAR chamou o árbitro para revisão. Depois de analisar o lance no monitor, Sávio Pereira voltou atrás e cancelou a penalidade. A decisão provocou forte reação dos jogadores tricolores e também movimentou as redes sociais.

Samuel Xavier na bronca

Enquanto parte dos torcedores considerou correta a revisão, outros reclamaram da interpretação da arbitragem e defenderam que o contato foi suficiente para a marcação do pênalti. Samuel Xavier, inclusive, demonstrou irritação com a decisão ainda no gramado.

“Tenho que falar disso. Chance clara, foi pênalti. O Reinaldo me puxa e tira a mão, e ele (árbitro) fala que não teve impacto. Tinha total condição de finalizar e ele (Reinaldo) me tira da jogada. É complicado porque ele dá o pênalti, o VAR, tranquilo lá no ar-condicionado, fala que não teve impacto, aí ele muda a ideia do árbitro”, começou Samuel Xavier, no intervalo, ao “Premiere”.

Dentro de campo, o Mirassol aproveitou melhor as oportunidades e garantiu a vitória por 1 a 0 diante da torcida. O gol da equipe paulista foi marcado por Denilson. O resultado até mantém o Tricolor em terceiro, mas vê Palmeiras e Flamengo cada vez mais distantes.

“Ele viu e falou que puxou, não tem mais que interferir. O Reinaldo me puxou, é simples, a imagem é clara. Todos os lances desse ele dá a falta, e dentro da área é pênalti, é simples. Eles continuam complicando. Não vou falar mais porque posso me complicar, mas sei por que eles (VAR) chamaram ele (árbitro)”, concluiu o capitão do Tricolor.

Reclamações após o apito final

Inclusive, os jogadores do Fluminense voltaram a reclamar da arbitragem após o apito final. Freytes, aliás, recebeu cartão amarelo.

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