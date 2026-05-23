Lucas Veríssimo desabafa após derrota do Santos: “Tem que ter vergonha na cara”

O clima esquentou nos bastidores do Santos após a dolorosa derrota de virada por 3 a 2 para o Grêmio, na tarde deste sábado (23), em Porto Alegre. Na saída do gramado da Arena, o experiente zagueiro e capitão Lucas Veríssimo não escondeu a enorme frustração com o resultado negativo. O defensor soltou o verbo contra a postura da equipe paulista, que vencia o confronto na etapa complementar e permitiu a reação rápida dos donos da casa.

O revés foi extremamente danoso para as pretensões do Alvinegro Praiano no Campeonato Brasileiro, já que o clube acabou entrando na zona de rebaixamento da competição. Sem meias palavras, o jogador cobrou uma mudança drástica de comportamento do elenco para as próximas rodadas do torneio nacional. A instabilidade defensiva e os apagões coletivos viraram o principal alvo das críticas do atleta na entrevista pós-jogo.

“Tem que ter vergonha na cara, não é o primeiro jogo que acontece isso. Fizemos o mais difícil, saímos na frente, eles empataram e ficamos na frente de novo. Difícil, cara, difícil se expressar neste momento” desabafou o zagueiro santista.

Erros individuais e cobrança pesada por evolução

Veríssimo ressaltou que a comissão técnica e os atletas sabiam perfeitamente da importância do duelo interestadual em solo gaúcho. Para o defensor, o Santos não chegou a fazer uma apresentação ruim coletivamente, mas acabou castigado pela falta de atenção nos momentos decisivos. O jogador apontou que o elenco vem oferecendo gols fáceis aos adversários por conta de falhas que precisam de correção urgente no dia a dia.

“Sabíamos que era um jogo de seis pontos. Não fizemos um mal jogo. Está faltando detalhe, que tem que corrigir. Estamos cedendo gols bobos, erros individuais nossos. Vamos nos cobrar, corrigir e trabalhar para melhorar” analisou o camisa 4.

A cobrança interna promete ser pesada nos próximos treinamentos no CT Rei Pelé para estancar a sangria defensiva. O Peixe agora carrega a pressão de precisar de uma reabilitação imediata para acalmar os torcedores e deixar as últimas posições da tabela de classificação.

Santos dividido entre a Sul-Americana e o Brasileirão

Apesar do cenário complicado nos pontos corridos, Lucas Veríssimo fez questão de projetar os objetivos imediatos do clube nas competições em andamento. O Santos terá compromissos cruciais pelo calendário continental e nacional nos próximos dias. O experiente atleta destacou que o grupo precisa manter a cabeça no lugar para buscar os resultados necessários na temporada:

“Temos seis pontos para disputar, três no Brasileiro e três na Sul-Americana, vamos em busca das duas vitórias.”

O elenco santista retorna para São Paulo nas próximas horas para iniciar o período de recuperação física e ajustes táticos. A equipe terá uma semana decisiva para tentar traduzir o discurso de cobrança em uma evolução real dentro das quatro linhas.

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