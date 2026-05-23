Dorival lamenta saída de Dória após rescisão com o São Paulo: ”Situação difícil”

O técnico Dorival Júnior comentou pela primeira vez, neste sábado (23/5), a saída de Dória do São Paulo. Após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador lamentou a rescisão do contrato do zagueiro, oficializada durante a semana, e desejou que o jogador encontre tranquilidade fora do clube.

Dória pediu para deixar o Tricolor em meio a um momento delicado na vida pessoal. O defensor enfrenta um grave problema de saúde familiar e relatou ao clube qu estava sendo alvo de ameaças de torcedores após falhas nas partidas contra o Fluminense e o Millonarios. Dorival revelou que foi surpreendido pela decisão e destacou que a situação já parecia irreversível internamente.

“Eu lamento muito que tenha acontecido. Percebi uma situação um pouquinho diferente dele (Dória). Eu não conversei com o Dória em momento nenhum. Foi uma surpresa para mim. É uma pena, situação muito difícil que vem vivendo já há algum tempo. Uma decisão praticamente irreversível, pelo menos foi o que me colocaram, tanto o Rui quanto o Rafinha, que era uma situação que não tinha volta”, afirmou.

Além disso, o treinador demonstrou compreensão com a escolha do defensor e reforçou o desejo de que ele consiga seguir em paz.

“Espero que seja feliz, tenha tomado a melhor decisão possível. Lamento, porque é um garoto ainda, 31 anos, teria muito para entregar desde que estivesse tranquilo em condições de poder render. Não foi o caso. Temos de respeitar e entender a decisão tomada”, completou.

São Paulo com poucas opções na defesa

Aliás, a saída de Dória agravou um problema que já preocupa a comissão técnica: a falta de opções na defesa. Antes mesmo da partida deste sábado, Dorival já não contava com Rafael Tolói, que ficou fora por dores na panturrilha, e tinha apenas Alan Franco, Sabino e Osório como zagueiros disponíveis.

Contudo, durante o empate com o Botafogo, o cenário piorou. Afinal, Sabino sentiu dores na parte posterior da coxa direita e precisou sair ainda no primeiro tempo. Assim, o São Paulo chega pressionado para o duelo contra o Boston River, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira, com apenas dois zagueiros disponíveis no elenco principal.

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