Mercado aponta razão para derrota do Internacional: “Nos denconcentramos”

Apesar da derrota para o Vitória por 2 a 0 no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional criou oportunidades e poderia alcançar um resultado melhor se a pontaria tivesse mais afiada. O zagueiro Mercado analisou o desempenho da equipe colorada.

” Fizemos um bom primeiro tempo contra o Vitória. Mas tivemos um momento da partida em que realmente nos desconcentramos. No segundo tempo, fomos melhores e criamos boas chances, só não transformamos em gol”, explicou o capitão.

O Internacional desperdiçou muitos gols. A maioria deles com o centroavante Alerrandro. No fim, a expulsão de Bernabei após entrada forte em Marinho colocou fim a qualquer tentativa de reação colorada.

“Precisamos ver melhor pra entender a expulsão. No fim, fomos com tudo e acabamos tomando o gol no contra-ataque. É tentar corrigir nossos erros e voltarmos melhor para o próximo jogo”, concluiu Mercado.

O Internacional está em 12° lugar com 21 pontos, apenas três à frente do Santos, que abre a zona de rebaixamento. A equipe gaúcha volta a campo pelo Brasileirão no dia 31 de maio, contra o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, em jogo válido pela 18ª rodada.

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