Fluminense só acerta o gol aos 44 do 2º tempo e vê invencibilidade cair

O Fluminense conheceu neste sábado (23) uma derrota que escancarou um problema ofensivo preocupante no Brasileirão. Após cinco partidas de invencibilidade somando diferentes competições, o Tricolor foi superado por 1 a 0 pelo Mirassol, no Maião, pela 17ª rodada, em uma atuação marcada pela falta de criatividade e pela enorme dificuldade para finalizar com perigo.

O dado mais simbólico da noite resume bem o desempenho da equipe carioca: o Fluminense só acertou a primeira finalização no gol aos 44 minutos do segundo tempo. Até então, o goleiro Walter praticamente assistiu ao jogo sem ser exigido. Quando o chute enfim veio, já nos instantes finais, Cano desviou de cabeça, sem força, após cruzamento de Freytes.

Mesmo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, e com 27 gols marcados em 17 jogos, o time comandado por Zubeldía teve atuação apagada ofensivamente. A equipe até controlou mais a posse em determinados momentos, mas encontrou enormes dificuldades para transformar circulação de bola em chances reais.

Enquanto o Fluminense pouco produzia, o Mirassol aproveitou os espaços e foi superior durante boa parte do confronto. Logo nos minutos iniciais, Denilson, Alesson e Daniel Borges já haviam levado perigo. O Tricolor respondeu apenas aos 30 minutos, quando John Kennedy arrancou em velocidade e tabelou com Lucho Acosta, mas a defesa bloqueou a conclusão. Aos 35 minutos, veio o lance decisivo da partida. Carlos Eduardo chegou à linha de fundo, Samuel Xavier e Jemmes se atrapalharam dentro da área, e a bola sobrou para Denilson. O volante acertou um chute indefensável no ângulo de Fábio e marcou um golaço no Maião.

Fluminense na bronca com arbitragem

O gol deixou ainda mais evidente a dificuldade do Fluminense em reagir. Nos acréscimos da etapa inicial, a equipe chegou a ter um pênalti marcado após queda de Samuel Xavier na área, mas o VAR recomendou revisão, e a arbitragem anulou a marcação. Na volta do intervalo, o cenário mudou pouco. John Kennedy tentou pressionar nos primeiros minutos, mas o Mirassol rapidamente retomou o controle da partida. Denilson quase ampliou em outro chute de fora da área, defendido por Fábio. Além disso, as saídas de Lucho Acosta e Soteldo fizeram o Fluminense perder ainda mais capacidade criativa.

O resultado interrompe a sequência invicta tricolor e liga um sinal de alerta pela baixa produção ofensiva. Afinal, um time que briga pelas primeiras posições do Brasileirão terminou a partida com apenas uma finalização certa em 90 minutos. Agora, o Fluminense volta suas atenções para a Libertadores. O Tricolor recebe o Deportivo La Guaira na próxima quarta-feira (27).

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