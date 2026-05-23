Em jogo marcado por forte choque de cabeça, Fortaleza bate Londrina pela Série B

O Fortaleza venceu o Londrina por 3 a 0 no Castelão, pela décima rodada da Série B do Brasileiro, e entrou de vez na briga pela liderança da Série B do Brasileiro. O duelo na Arena Castelão, aliás, teve um momento de grande tensão quando Fuentes e Caio Rafael se chocaram de cabeça. Ambos receberam atendimento e deixaram o campo.

Com a bola rolando, o Leão do Pici mostrou sua força ofensiva e chegou aos gols com Vitinho, Luiz Fernando e Lucca Prior. Desse modo, a equipe cearense assume a vice-lidrança provisória da competição, com 18 pontos, apenas um a menos que o líder Náutico.

Do outro lado, o Londrina segue em situação delicada. Com apenas oito pontos, ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. A equipe paranaense precisa reagir rapidamente para evitar a queda à Série C, já que os quatro últimos colocados ao fim da temporada irão amargar o rebaixamento.

Agora, o Fortaleza muda o foco para a Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira (27), às 21h30, enfrenta o Sport fora de casa, em duelo decisivo após o empate em 2 a 2 na ida. O confronto promete ser intenso, já que coloca frente a frente dois “Leões” em busca da classificação.

Enquanto isso, o Londrina terá pela frente o Vila Nova-GO, no domingo (31), às 11h, jogando em casa pela 11ª rodada da Série B. Será uma oportunidade crucial para tentar se recuperar e somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento.

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