Weverton festeja triunfo do Grêmio e fala de convocação: “Sempre um orgulho”

O experiente goleiro Weverton teve motivos de sobra para comemorar após a grande vitória de virada do Grêmio por 3 a 2 sobre o Santos, na tarde deste sábado (23), em Porto Alegre. Além de ajudar o Imortal a garantir três pontos cruciais para respirar no Campeonato Brasileiro, o arqueiro celebrou a grande atmosfera criada nas arquibancadas. Na saída do gramado, ele fez questão de retribuir o apoio que recebe dos torcedores desde que desembarcou no Rio Grande do Sul.

O camisa 1 destacou a relação de profunda identificação que construiu com os gremistas ao longo de sua trajetória no clube. O jogador ressaltou que o ambiente positivo foi fundamental para empurrar a equipe nos momentos mais complicados do embate na Arena. Vivendo uma grande fase na carreira, o atleta admitiu que vai aproveitar o momento antes de ir para a Copa do Mundo após a convocação para a Seleção Brasileira.

“Muito feliz, grato por essa linda festa que o torcedor fez. Desde o primeiro dia que cheguei, sou bem recebido pelo torcedor. Sempre me respeitaram. O carinho e o respeito são recíprocos. Sempre entro para dar minha vida, amo ser goleiro, mesmo sendo uma profissão tão difícil. Feliz, vou desfrutar bem porque daqui a pouco vou passar bastante tempo sem jogo do Grêmio, mas representar a Seleção é sempre um orgulho muito grande” celebrou o arqueiro.

Goleiro do Grêmio agradece Carlo Ancelotti

A partida marcou a despedida temporária de Weverton, que agora passa a focar totalmente nos trabalhos com a Amarelinha. O goleiro fez questão de agradecer nominalmente aos responsáveis por sua convocação e pela confiança depositada em seu futebol para os próximos desafios. O tricolor elogiou o comandante Carlo Ancelotti, o preparador Taffarel e o auxiliar Marquinhos pelo respaldo recebido no dia a dia.

“Sempre um orgulho representar a Seleção. Grato pela confiança do Ancelotti, do Taffarel e do Marquinhos. Isso é muito importante para miim. Vou para entregar tudo o que tenho de melhor em prol da confiança que estão depositando em mim. Quem não jogar vai contribuir da melhor maneira possível. São 26 que têm condição de jogar, mas vamos respeitar todas as escolhas do Ancelotti” projetou o jogador.

Análise sobre a concorrência pesada na posição

Weverton também comentou sobre o alto nível técnico dos goleiros nascidos no país e a enorme dificuldade para fechar a lista final de convocados. Para o arqueiro gremista, o Brasil possui fartura de opções de alto nível, o que torna qualquer escolha do treinador uma grande responsabilidade. O jogador pregou máximo respeito aos companheiros de profissão que acabaram ficando de fora da relação oficial desta temporada.

“A Seleção Brasileira, historicamente, sempre teve excelentes goleiros. Difícil escolher três dentro de muitos. Gente da pré-lista tinha condições de vestir a camisa da seleção, e gente de fora também. Questão de momento, escolhas. Sou feliz pela confiança do Ancelotti e Taffarel, mas os outros mereciam e têm totais condições de vestir a camisa da Seleção. Estou feliz de ter sido escolhido” encerrou Weverton.

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