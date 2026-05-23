Cuca ignora pressão e promete Santos fora do Z4: “Não largo o boné”

A atmosfera no Santos ganhou contornos pesados depois da derrota sofrida de virada para o Grêmio na noite deste sábado (23), em Porto Alegre. O resultado negativo empurrou o Alvinegro Praiano de volta para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Diante do cenário de forte cobrança, o técnico Cuca utilizou a entrevista coletiva para demonstrar total confiança em uma reviravolta do elenco no segundo semestre.

Mesmo registrando um retrospecto incômodo de apenas duas vitórias nos últimos dezoito compromissos, o comandante assegurou que enxerga virtudes na produção de sua equipe em campo. O treinador rechaçou qualquer possibilidade de pedir demissão e avisou que usará a pausa para a Copa do Mundo para equilibrar o plantel.

“Nessa parada vai entrar o nosso trabalho, que não é um trabalho só de dentro do campo. É administração geral do elenco. Pesar onde está equilibrado, onde não está. E fazer esse elenco, no segundo semestre, ter equilíbrio. Se eu tivesse vindo aqui e o time não estivesse jogando nada: ‘pô, está feia a coisa, estou perdido’, aí sim. Mas, não. Eu não vou largar o boné. Mas de jeito nenhum. Nós vamos virar isso aqui” cravou Cuca.

Avaliação das metas estipuladas e o fator Neymar

O treinador santista fez um balanço das quatro missões principais que haviam sido traçadas internamente pela diretoria e comissão técnica. Cuca lembrou que o clube obteve sucesso ao carimbar a classificação na Copa do Brasil e na convocação de Neymar para a Copa do Mundo. O camisa 10, que desfalcou o time no Sul devido a dores na panturrilha direita, teve sua ida confirmada na última segunda-feira.

“E tínhamos a missão de ter o Neymar na Seleção e conseguimos fazer. Das quatro, estamos falhando na principal que é o Brasileiro” destacou o comandante.

Para completar a terceira meta, o Alvinegro precisa pontuar na rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana no meio de semana. O técnico lamentou que a única derrapagem grave do planejamento esteja ocorrendo justamente na competição de pontos corridos nacional.

Críticas duras contra as decisões da arbitragem

Além de projetar o futuro, Cuca demonstrou profunda insatisfação com a atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo na Arena. Na visão do treinador, o juiz influenciou diretamente no placar ao não assinalar uma penalidade máxima em cima de Gabigol na etapa inicial e ao expulsar o volante Gustavo Henrique no fim do embate.

“O pênalti no Gabi é nítido. Ele leva o empurrão nas costas. Sempre tomo cuidado, converso com o jogador. Outro dia ele me disse que não bateu na mão e tinha batido. Mas hoje todo mundo viu que é pênalti” contestou o técnico.

O comandante também classificou o segundo cartão amarelo aplicado ao meio-campista como um rigor excessivo da equipe de arbitragem. Para ele, os lances capitais da partida foram decididos de forma totalmente desfavorável aos interesses do clube paulista.

Santos tem decisão na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana

O elenco do Santos precisa esquecer rapidamente os problemas do Brasileirão para focar em uma verdadeira decisão internacional. O Peixe recebe o Deportivo Cuenca na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela rodada derradeira da Sul-Americana.

Sem chances de alcançar a liderança da chave para avançar direto, o time santista necessita obrigatoriamente da vitória para assegurar a segunda colocação do Grupo D. O triunfo garantirá a equipe nos playoffs do torneio continental, onde duelará contra um dos eliminados da Conmebol Libertadores.

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