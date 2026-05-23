Chris Ramos vai seguir no Botafogo após empréstimo

Chris Ramos vai permanecer no Botafogo em definitivo. O atacante espanhol, que estava emprestado pelo Cádiz até junho de 2026, já havia atingido a meta prevista em contrato para garantir sua permanência no clube carioca.

Contratado em agosto de 2025 por indicação de Davide Ancelotti, então técnico do Botafogo, Chris Ramos chegou inicialmente por empréstimo de uma temporada. Apesar do desejo alvinegro de fechar uma compra imediata, o Cádiz aceitou apenas uma cessão com obrigação de compra vinculada a uma cláusula simples. O atacante precisaria atuar ao menos 90 minutos com a camisa botafoguense.

A meta foi alcançada rapidamente. No segundo jogo pelo clube, diante do Vasco, ainda em 2025, o centroavante completou o tempo necessário para ativar a compra definitiva. A negociação pode alcançar 3,5 milhões de euros, valor que correspondia a cerca de R$ 22,2 milhões na cotação da época.

Aliás, Chris Ramos teve impacto imediato em sua chegada. Afinal, na estreia, marcou duas vezes contra o Juventude e ainda somou outros dois gols antes do fim da temporada passada. Já em 2026, enfrentou dificuldades físicas e precisou esperar quatro meses para entrar em campo pela primeira vez no ano.

Recuperado, voltou a atuar nesta semana. Entrou no segundo tempo da vitória sobre o Independiente Petrolero pela Copa Sul-Americana e também participou do empate em 1 a 1 com o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Nos acréscimos da partida no Morumbis, teve nos pés a chance da virada, mas acabou desperdiçando uma oportunidade clara.

Ao todo, Chris Ramos soma 19 partidas com a camisa do Botafogo e agora seguirá de forma definitiva no elenco alvinegro.

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