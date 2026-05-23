Torcida do Flamengo provoca Palmeiras antes de confronto: ”Primeiro tetra”

A torcida do Flamengo transformou o Maracanã em um grande espetáculo antes da partida contra o Palmeiras, neste sábado (23/5), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde a chegada das equipes ao estádio, o clima foi de decisão, com direito a mosaicos e homenagens nas arquibancadas.

Um dos painéis exibidos trazia a frase “primeiro tetra”, em referência aos quatro títulos da Copa Libertadores conquistados pelo clube carioca. A mensagem também lembrava que a última taça continental veio justamente em uma final contra o Palmeiras, adversário da noite.

Além disso, outro mosaico chamou atenção pelo efeito em 3D. A imagem retratava o zagueiro Danilo no lance de cabeça que resultou no gol do título daquela decisão, disputada no ano passado. Aliás, a arte ainda trazia a frase “Lima de Janeiro”, uma brincadeira entre Lima, palco da final, e Rio de Janeiro, cidade-sede do Flamengo.

Dentro de campo, o duelo também tinha peso importante na tabela. O Flamengo entrou na rodada quatro pontos atrás do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, mas com um jogo a menos em relação ao rival paulista.

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