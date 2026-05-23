Luís Castro elogia evolução do Grêmio após virada: “Podemos atingir coisas boas”

O técnico Luís Castro demonstrou muito mais tranquilidade na entrevista coletiva após o Grêmio vencer o Santos por 3 a 2, de virada, neste sábado (23), na Arena. Foi o segundo triunfo importante do Tricolor Gaúcho na semana, já que a equipe vinha de resultado positivo contra o Palestino pela Libertadores. O comandante fez questão de enaltecer a postura mental de seus atletas e o papel decisivo das arquibancadas para superar os momentos de pane em Porto Alegre.

“Tivemos frieza e fomos uma equipe madura, mesmo no momento de dificuldade. A torcida foi fundamental assim como os jogadores para atingirmos a vitória. Obrigado pela forma apaixonada, mesmo nos momentos mais difíceis, foi fiel. Isso é fundamental para uma onda positiva”, destacou o treinador gremista.

Resposta às críticas e crescimento consistente do Grêmio

Alvo recente de contestação por conta de atuações oscilantes na temporada 2026, Luís Castro rebateu os questionamentos com muita serenidade e apresentou números expressivos. O comandante ressaltou que o Grêmio somou apenas uma derrota nos últimos dez compromissos disputados. Para ele, o elenco vem apresentando uma evolução nítida e recuperando peças que estavam em baixa com o respaldo direto da diretoria.

“Acredito que vocês sentem um crescimento da equipe. Nos últimos dez jogos temos uma derrota. É uma equipe que recuperou muitos jogadores e que foram surpresas. É um trabalho com o apoio da direção. O trabalho está numa direção boa e podemos atingir coisas boas ao longo da temporada”, analisou Castro.

Questionado sobre como gerencia os momentos de crise no vestiário, o técnico revelou que aposta na sinceridade e no trabalho duro. Ele comentou que repassa sua experiência de vida para que as atletas coloquem suas qualidades no campo de batalha sem se esconder das responsabilidades.

Relação antiga e papo reto com o herói do jogo

O treinador também deu detalhes sobre a atenção especial que dedicou ao atacante Tetê, autor do gol que decretou o triunfo sobre o Peixe. Os dois trabalharam juntos no futebol ucraniano, quando o jogador ainda dava os seus primeiros passos no profissional. Castro explicou que o conhecimento profundo sobre o caráter e a personalidade do jovem foi essencial para saber o momento exato de mandá-lo para o gramado.

“Tive algumas conversas com ele. Ele foi meu jogador quando era menino no Shakhtar Donetsk. Ele jogava com caráter forte, focadíssimo. Eu sei da personalidade forte dele, mas disse pra ele que precisava esperar para recolocá-lo na hora certa. Faço as coisas com consciência. E foi isso que fiz com Tetê”, revelou.

Retornos importantes e chance para Villasanti

O Grêmio agora restam apenas duas partidas cruciais antes da paralisação total do calendário para a disputa da Copa do Mundo. O foco imediato da comissão técnica se volta para o duelo de terça-feira contra o City Torque, pela competição continental. Para este confronto, o treinador adiantou que terá os retornos de Gabriel Mec e Pedrinho ao time titular.

Quem também pode receber uma oportunidade de ganhar ritmo de jogo é o volante Villasanti. O paraguaio, que ficou no banco de reservas durante os noventa minutos contra o Santos após se recuperar de uma grave lesão no joelho esquerdo, deve ganhar alguns minutos em campo no torneio sul-americano.

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