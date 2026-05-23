Palmeiras arrasa o Flamengo e dispara na liderança do Brasileirão

Após 16 jogos sem vencer o Flamengo em Brasileiros, o Palmeiras lavou a alma na noite deste sábado, 23/5. Afinal, em pleno Maracanã, com excelente público (71.205), o Verdão, depois de sofrer por 20 minutos, aproveitou muito bem a expulsão de Carrascal, aos 21. Afinal, passou a equilibrar e, no fim das contas, venceu o clássico dos favoritos ao título por 3 a 0. Flaco López, no primeiro tempo, e Allan e Paulinho, na etapa final, fizeram os gols.
Este resultado deixa o Palmeiras disparado em primeiro lugar, agora com 38 pontos. São sete à frente do Flamengo (que tem menos um jogo). O Verdão não vencia o rival em Brasileiros desde 2017 (8 empates e 8 derrotas).
Flamengo domina, mas perde chances
O Flamengo começou muito bem a partida, sufocando o Palmeiras em sua defesa nos primeiros minutos e construindo chances de gol. No primeiro minuto, perigoso chute de Samuel Lino, mas Carlos Miguel fez boa defesa. O goleiro fez o mesmo quando Paquetá entrou na área e tentou o chute. Além disso, Everton Araújo, livre, chutou mal. E rolaram perigosos chuveirinhos na área. Já o Palmeiras assustou apenas num escanteio que ganhou após erro de Alex Sandro. Até aquele momento, o Rubro-Negro tinha 70% de posse de bola e 5 a 1 em finalizações.
Carrascal expulso. Palmeiras agradece e abre 1 a0
Aos 21 minutos, um momento-chave. Carrascal, tentando acertar a bola, levantou muito o pé e acertou o rosto de Murilo, sendo expulso diretamente. Com o Flamengo com dez, era para imaginar o Palmeiras bem mais ofensivo. Abel adiantou Andreas, mas o que se viu foi um equilíbrio. O jogo ficou bem nervoso, com faltas, Paquetá amarelado e reclamando, e o palmeirense Andreas Pereira também. Apoiado pela torcida, o Rubro-Negro tentou manter a pressão mesmo com um a menos, com Paquetá um pouco mais recuado e chamando o jogo.
O Palmeiras passou a ter mais a bola, mas faltavaa finalizar. Isso aconteceu pela primeira vez apenas aos 35 minutos, ganhando um escanteio. Contudo, aos 38, o Verdão abriu o placar. Marlon Freitas fez um levantamento na área. Allan dominou e tocou para Flaco López sair da marcação de Léo Pereira e fazer o gol que levou o Palmeiras a sair em vantagem de 1 a 0 no primeiro tempo.
Verdão amplia
Mesmo com dez, o Flamengo veio ousado para o segundo tempo, pois o treinador Léo Jardim tirou um volante, Everton Araújo, para colocar mais um atacante, Bruno Henrique. Teve chances com Lino e Paquetá, na melhor uma cabeçada de Lino em chuveirinho de Paquetá. Mas o Flamengo tinha desvantagem numérica e dava espaços. E, num contra-ataque, Allan levou a bola, rolou para Arias, que não conseguiu a conclusão. Mas a bola subiu e ficou para Varela e Allan dividirem quase na pequena área. O palmeirense ganhou, dando uma bomba na bola para, aos 13 minutos, fazer 2 a 0.
Daí para frente, o Flamengo tentou o gol, mas sem sucesso, com Paquetá tendo as duas melhores finalizações, que não deram em nada. E o Palmeiras quase ampliou em duas oportunidades com Arias (demorou para chutar) e Maurício (Rossi voou e salvou). Nos acréscimos, Paulinho recebeu na área, bem colocado, chutou para fazer o terceiro gol do jogo. Ex-vascaíno, ele comemorou provocando a torcida do Fla. Com isso, iniciou uma tremenda confusão. Rolaram discussões, cartões foram distribuídos e o jogo terminou. O Palmeiras mostrou sua força.
FLAMENGO 0x3 PALMEIRAS
Brasileirão 2026 – 17ª rodada
Data: 23/5/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 71.205
Público pagante: 68.251
Renda: R$ 7.748.220,00
Gols: Flaco López, 38’/1ºT (0-1); Allan 12’/2ºT (0-2); Paulinho, 49’/2ºT(0-3)
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo (Bruno Henrique,12’/2ºT) , Jorginho (Saúl, 41’/2ºT) e Lucas Paquetá (De la Cruz, 35’/2ºT) ; Carrascal, Samuel Lino (Plata, 22’/2ºT) e Pedro (Wallace Yan, 41’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté, 36’/2ºT) ; Marlon Freitas, Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Maurício, 29’/2ºT) e Allan (Paulinho, 36’/2ºT); Arias (F, Anderson, 29’/2ºT) e Flaco López (Lucas Evangelista, 46’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Paquetá, Bruno Henrique, Wallace Yan, De la Cruz, Leo Pereira (FLA); Andreas Pereira, Flaco López, Árias, Carlos Miguel, Paulinho, Giay (PAL)
Cartão vermelho: Carrascal (FLA, 20’/1ºT)
