Paulinho explica comemoração polêmica após gol do Palmeiras: “Foi para minha família”

O gol de Paulinho na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo por 3 a 0, neste sábado (23/5), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou em confusão no Maracanã. O atacante balançou as redes nos acréscimos e, na comemoração, fez um gesto de silêncio em direção à arquibancada, o que provocou reação imediata dos jogadores rubro-negros.

Logo após o lance, De la Cruz e Varela foram os primeiros a cobrar explicações do camisa 10 palmeirense dentro de campo. O clima esquentou, mas a arbitragem controlou a situação sem expulsões.

Ao fim da partida, Paulinho explicou que o gesto não teve como alvo a torcida adversária e afirmou que a comemoração foi direcionada à própria família, presente em um dos camarotes do estádio.

“Eu comemorei o gol da minha maneira, com a torcida e meus companheiros. Às vezes rola uma provocação, mas é sadia, não quero desrespeitar a instituição do Flamengo, que é muito grande. Fui falar com a minha família no camarote, sou do Rio de Janeiro, vi eles ali. Eles pensaram que fiz para a torcida, mas fiz sinal para a minha família. Situação de jogo, muito feliz pelo gol, emocionante para mim”, declarou.

Mesmo sem expulsões, o árbitro puniu três atletas com cartão amarelo após a confusão. Neste caso o próprio Paulinho, pela comemoração considerada provocativa, além de Léo Pereira e Wallace Yan, por participarem do tumulto. O gol garantiu a vitória do Palmeiras e ampliou a vantagem da equipe na liderança do Campeonato Brasileiro.

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