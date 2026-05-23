Roberto Assaf: expulsão de Carrascal derruba Flamengo ante o Palmeiras

A derrota do Flamengo, 3 a 0 para o Palmeiras, no Maracanã, começou com a expulsão de Carrascal, em lance imprudente, logo aos 20 minutos, quando a equipe do Rio mandava na partida, e terminou com a arrancada de Allan, aos 16 da etapa final, que o próprio atacante completou, em cabeçada sem defesa. Se já é difícil vencer o time verde com 11 a 11, é praticamente impossível fazê-lo com um a menos. O Flamengo até que tentou evitar o pior, mas o Palmeiras jogou o suficiente para controlar a vantagem, com um homem a mais, e a vitória parcial de 1 a 0, a partir dos 37. Léo Jardim, muito confuso, começa a cavar o próprio túmulo.

O Flamengo dominou o jogo por completo até os 20 minutos, desperdiçando duas oportunidades, com Samuel Lino e Carrascal, em excelentes defesas de Carlos Miguel. Naquele momento, Carrascal levantou a perna no rosto de Murilo e foi expulso. Discutível. O Palmeiras sentiu um alívio, e tentou ser o protagonista, trocando mais passes, ampliando a posse da bola. O Flamengo não fez mudança, e não recuou em excesso, como seria de se imaginar. Seguiu buscando o ataque, mas teria, é claro, que tomar cuidado defensivo. Aos 35, a equipe paulista finalizou pela primeira vez, com o gênio Andreas Pereira, obtendo escanteio sem consequência.

Com dez, Flamengo perde o jogo

Aos 37, o Palmeiras aproveitou a confusão na zaga, Allan recebeu de Marlon Freitas e Flaco Lopez bateu para abrir o placar: 1 a 0. O jogo ficou francamente favorável ao visitante. E o Flamengo teria que fazer mágica para virar. Aos 42, Samuel Lino, uma tragédia, apanhou presente e chutou mal. Nada que fosse improvável. O Rubro-Negro teria um quadro quase impossível para reverter em 45 minutos.

No intervalo, Bruno Henrique substituiu Evertton Araújo, e Samuel Lino virou ponta-direita. Acredite. O Flamengo começou a mostrar certa afobação, pela desvantagem, e a equipe verde parecia confortável, pois já não era ameaçada como no começo. Aos nove minutos, Samuel Lino desviou de cabeça e Carlos Miguel pôs para escanteio. Aos 11, Allan iniciou e terminou, na cabeçada, o segundo gol do Palmeiras, praticando garantindo a vitória. Pois se o Rubro-Negro já mostrava algum desespero com 1 a 0, com dois, ficou entregue, errando excessivamente, sem possibilidade de reagir. Samuel Lino saiu para a entrada de Plata. Na prática, já não havia o que fazer. Só milagre. Aos 49, Paulinho fechou o caixão com gol de Paulinho: 3 a 0.

Um sururu tomou conta do ambiente, pois Paulinho pediu silêncio, mas, na realidade, a expulsão de Carrascal foi fundamental, pois mudou a face do jogo, e a partir de então, a vitória dos paulistas passou a ser óbvia.

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