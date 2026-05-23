Varela lamenta expulsão e diz que derrota do Flamengo ”não condiz com o jogo”

O lateral-direito Varela lamentou a derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Palmeiras, neste sábado (23/5), no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o uruguaio avaliou que o placar não refletiu o que aconteceu em campo, principalmente pelo desempenho da equipe antes da expulsão de Carrascal ainda no primeiro tempo.

“O resultado… eu acho que não condiz com o jogo. 11 contra 11, nós começamos muito bem. Eles não conseguiram sair da metade do campo deles”, afirmou o defensor em entrevista ao Sportv.

O Flamengo começou a partida pressionando e criou boas oportunidades nos minutos iniciais, especialmente com Samuel Lino e Lucas Paquetá. No entanto, aos 20 minutos da etapa inicial, Carrascal foi expulso após atingir Murilo com o pé alto, lance que mudou completamente o panorama do confronto.

Para Varela, a inferioridade numérica foi determinante para o crescimento do adversário e dificultou qualquer reação rubro-negra.

“Infelizmente, terminamos com dez jogadores. Aí é difícil. Logicamente, eles têm um bom time. Fizeram um gol que a gente podia ter resolvido até melhor. Depois, ir atrás do resultado com um jogador a menos é ainda mais difícil. Nós, a toda hora, tentamos jogar”, completou.

Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo ainda tentou pressionar em alguns momentos, sobretudo no início do segundo tempo. Contudo, o Palmeiras aproveitou os espaços e construiu a vitória com gols de Flaco López, Allan e Paulinho.

Situação do Flamengo

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 38 pontos e abriu sete de vantagem na liderança sobre o Flamengo, que permanece com 31 e agora volta o foco para a Copa Libertadores. O próximo compromisso rubro-negro será na terça-feira, diante do Cusco FC, novamente no Maracanã.

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