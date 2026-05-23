Em jogo com protocolo antirracismo acionado, Sport vence Juventude pela Série B

O duelo entre Juventude e Sport pela décima rodada da Série B do Brasileiro teve um episódio lamentável em Caxias do Sul (RS). Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, o atacante MP, já substituído, acusou um torcedor do clube gaúcho de proferir insultos racistas. Imediatamente, o árbitro Lucas Paulo Torezin aplicou o protocolo oficial da CBF contra racismo, cruzando os punhos para sinalizar a ocorrência.

A interrupção da partida ocorreu assim que o jogador relatou ao árbitro que ouviu gritos de “macaco” em sua direção. Pouco antes, o atleta estava próximo à arquibancada em discussão com o torcedor, cuja identificação ocorreu prontamente. Assim, o responsável pelo ato criminoso foi conduzido à delegacia.

Em campo, o Rubro-Negro pernambucano venceu por 1 a 0 e chegou aos mesmos 19 pontos do Náutico, que lidera nos critérios de desempate. O Juventude, por outro lado, permanece na décima colocação com 13 pontos.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado, com chances para ambos os lados. O Juventude buscava jogadas trabalhadas pelas laterais, enquanto o Sport apostava em contra-ataques rápidos. Apesar das oportunidades criadas, o placar seguiu zerado até o intervalo.

Na segunda etapa, o Juventude intensificou a pressão e criou diversas chances, mas pecou na finalização. O Sport, por sua vez, manteve a solidez defensiva e aproveitou a velocidade de Barletta. Foi justamente em uma escapada dele que nasceu o gol da vitória: aos 36 minutos, Barletta arrancou pela esquerda e serviu Iury Castilho, que dominou e finalizou com precisão, decretando o 1 a 0 para o Leão.

Próximos Jogos

O Juventude encara o América-MG na próxima sexta-feira (29). Já o Sport terá uma semana intensa: enfrenta o Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste e, em seguida, recebe o Náutico em confronto direto pela liderança da Série B.

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