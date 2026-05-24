Paulinho volta a marcar pelo Palmeiras após quase um ano: ”Era muito difícil”

O gol que fechou a vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo, neste sábado (23/5), no Maracanã, teve um significado especial para Paulinho. Afinal, além de consolidar o triunfo alviverde no confronto direto, o lance marcou o fim de um jejum de 329 dias sem balançar as redes.

O último gol do camisa 10 havia acontecido em 28 de junho de 2025. Na ocasião, aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Desde então, o atacante enfrentou o período mais delicado da carreira. Ele ficou 302 dias afastado dos gramados por conta de uma grave fratura por estresse na tíbia da perna direita. Aliás, problema crônico que começou ainda nos tempos de Atlético-MG e exigiu uma nova cirurgia.

Ainda em processo de retomada física e seguindo controle de minutagem, Paulinho entrou no segundo tempo contra o Flamengo e aproveitou a oportunidade para voltar a marcar. Depois da partida, o atacante não escondeu a emoção ao falar sobre o período longe dos gramados.

“É dizer, expor a minha felicidade. Primeiro de estar voltando a jogar, um processo muito difícil, quase um ano sofrendo, não podendo estar em atividade, não podendo fazer muito no dia a dia, vendo meus companheiros disputando títulos. Ver isso tudo de fora para mim era muito difícil”, afirmou.

Apoio para voltar e ajudar

Na sequência, o jogador destacou o apoio recebido durante a recuperação e valorizou o peso da vitória em um duelo direto pela liderança.

“Eu tentava me fazer presente. Todo mundo me ajudou muito, me passou total confiança para voltar no tempo certo. Ainda estou seguindo protocolo de minutagem, mas isso me deixou muito tranquilo e confiante para ajudar. Um jogo muito importante para nós, onde tínhamos que dar um passo a mais na liderança, contra uma equipe muito qualificada, a gente sabe que o time do Flamengo é muito bom”, completou.

Paulinho aumenta vantagem do Palmeiras no Brasileiro

Aliás, na comemoração, Paulinho levou o dedo aos lábios em um gesto de silêncio direcionado à arquibancada. O lance gerou uma discussão entre jogadores dos dois times nos minutos finais.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 38 pontos e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro para sete pontos sobre o Flamengo, vice-líder, que ainda tem uma partida a menos. Agora, o Verdão volta as atenções para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Junior Barranquilla, na quinta-feira, no Allianz Parque.

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