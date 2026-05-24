Abel diz que Palmeiras ”ligou o modo resiliência” contra o Flamengo

A vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, neste sábado (253), no Maracanã, serviu não apenas para ampliar a vantagem do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas também para aliviar a pressão sobre Abel Ferreira. Após dias de cobranças por conta de uma sequência de resultados abaixo do esperado, o técnico português destacou a capacidade de reação do elenco e revelou o que considera o principal segredo da equipe: a resiliência.

Nos últimos dias, Abel havia sido alvo de críticas após três empates consecutivos no Brasileirão e a derrota para o Cerro Porteño, pela Libertadores. Depois da resposta contundente diante do principal rival na briga pelo título, o treinador valorizou a postura dos jogadores e reforçou a confiança no trabalho desenvolvido no clube.

“Desde que estou aqui, há cinco anos, o futebol, essa liga é muito competitiva, sabemos que vários resultados podem acontecer, cada jogo é uma história diferente, preparamos bem esse jogo, mesmo com esse contexto que você falou. Agradeço pela confiança dos nossos jogadores, acreditam naquilo que é o trabalho mesmo em momentos difíceis, porque sabem que o time que já ganhou um título está disputando por mais três, sabe que durante uma época competitiva terá altos e baixos e tem que se manter resiliente, foi o que disse a eles”, afirmou.

Cobrança no Palmeiras é normal

Na sequência, Abel explicou que a cobrança faz parte da rotina do Palmeiras, mas garantiu que o grupo sabe lidar com esse cenário.

“O Palmeiras quando não ganha existe cobrança, quando isso acontece ligamos o modo resiliência, é algo que tenho comigo e dá para ver nessa equipe. Foi uma vitória justa, claro que quando o adversário tem um jogador a menos, em uma expulsão justíssima, como poderia ter acontecido na final da Libertadores, não canso de falar disso, pois foi um lance exatamente igual. Mas foi uma vitória justa, em um campo difícil, com excelentes jogadores, excelente treinador, com um público que puxou a equipe do início ao fim, uma atmosfera muito vibrante todo o jogo, não só pela qualidade da equipe, mas pela vibração do estádio, os nossos que vieram, mesmo em minoria, mesmo poucos, super ruidosos”, completou.

O treinador ainda aproveitou para mandar um recado à torcida alviverde e reforçou a necessidade de união em momentos de turbulência.

“Quando não há resultado em um jogo a cobrança exista. Minha promessa junto da diretoria e jogadores é sempre estar na Academia, fazer o melhor para entregar o que entregamos três meses atrás, quando todos nos abraçamos, passado três meses, se perde um jogo, depois de 17 jogos invictos, perde um jogo em casa a cobrança vem. Mas isso é bom para o nosso time, no Palmeiras só tem uma solução, ganhar, e se não ganha a cobrança vem. Sinto carinho e admiração pela nossa torcida. Mas peço que siga nos apoiando, o time e o elenco, juntos somos mais fortes, divididos as coisas ficam mais difíceis”, finalizou a análise.

Paulinho emociona Abel

Outro tema abordado por Abel foi a atuação de Paulinho. O atacante, que marcou o terceiro gol do Verdão, segue em processo de recuperação física após quase dez meses afastado. Contudo, voltou a balançar as redes e emocionou o treinador.

“O Paulinho é um pouco essa resiliência, do que pode acontecer com um jogador, do que pode acontecer com uma equipe em uma época com obstáculos a superar. Acho que ele, aos poucos, vai continuar a aparecer. Ainda está em um protocolo que nos permite só determinado tempo, mas a vontade dele contagia nossos jogadores”, analisou.

Após marcar, Paulinho comemorou pedindo silêncio à torcida rubro-negra, o que gerou uma confusão entre jogadores em campo. Abel, no entanto, adotou tom crítico sobre esse tipo de atitude.

“Sou contra qualquer ato provocatório que incentive violência, seja dos nossos torcedores ou adversários, isso posso dizer, mas do caso em questão eu não vi. Sei que essa rivalidade é muito grande, mas sou contra esse tipo de provocação”, completou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 38 pontos e abriu sete de vantagem justamente sobre o Flamengo, vice-líder, mesmo com um jogo a mais. Agora, o foco alviverde muda para a Libertadores. Na quinta-feira (28/5), o Verdão recebe o Junior Barranquilla no Allianz Parque, em duelo decisivo pela fase de grupos.

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