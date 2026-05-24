Palmeiras perde três titulares por suspensão após vitória sobre o Flamengo

A vitória do Palmeiras sobre o Flamengo, neste sábado (23/5), no Maracanã, garantiu uma vantagem importante na liderança do Campeonato Brasileiro, mas também trouxe dores de cabeça para Abel Ferreira. Isso porque o Verdão perdeu três titulares para a próxima rodada. Andreas Pereira, Carlos Miguel e Giay receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão automática.

O trio desfalca a equipe no duelo contra a Chapecoense, marcado para o próximo domingo (31/5), às 16h, no Allianz Parque. Este será o último compromisso palmeirense antes da paralisação para a Copa do Mundo. Antes disso, porém, o clube ainda entra em campo na quinta-feira (28/5), quando recebe o Junior Barranquilla pela rodada final da fase de grupos da Libertadores.

Carlos Miguel foi advertido por retardar a reposição de bola em um tiro de meta. Andreas Pereira recebeu amarelo após uma dividida com Samuel Lino, em lance interpretado pela arbitragem como mão no rosto do adversário. Já Giay acabou punido depois de uma falta dura sobre Alex Sandro.

Além deles, Flaco López também levou cartão durante a partida, mas não estava pendurado. Outros três jogadores que corriam risco de suspensão, Khellven, Ramón Sosa e Luighi, passaram ilesos.

Com o triunfo no confronto direto, o Palmeiras ampliou a vantagem na liderança e agora abre sete pontos sobre o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro.

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