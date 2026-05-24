Remo x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Remo recebe o Athletico-PR no Mangueirão, em Belém, neste domingo (24), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O confronto reúne equipes que vivem momentos distintos na competição: o Leão Azul luta para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Furacão segue firme na disputa pelas primeiras posições e por uma vaga na próxima Copa Libertadores.

A Voz do Esporte abre o sinal a partir das 14h30 para levar até você as emoções deste desafio de alto nível. Fellipo Sousa comanda o microfone com o pré-jogo rico em informação e uma narração dinâmica e envolvente.