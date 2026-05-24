Jemmes diz que Fluminense foi prejudicado pelo VAR em derrota para o Mirassol

O Fluminense perdeu para o Mirassol por 1 a 0 no sábado (23), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o Tricolor teve dificuldades ofensivas e criou poucas oportunidades claras de gol. Ainda assim, a equipe chegou a conquistar um pênalti em Samuel Xavier no fim do primeiro tempo. No entanto, após revisão do VAR, a arbitragem anulou a marcação.

Em entrevista ao canal Jornada 1902, o zagueiro Jemmes afirmou que o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem de vídeo. Além disso, o defensor reforçou que considerou o contato suficiente para a manutenção do pênalti marcado em campo.

“Claramente teve o puxão do Reinaldo, aí o VAR quer interferir, ele quer ver o impacto sendo que ele não tava dentro de campo”, disse Jemmes.

Apesar das reclamações dos jogadores e da comissão técnica, o Fluminense deixou o gramado sem pontuar e ampliou a sequência negativa no Campeonato Brasileiro. Além disso, a atuação ofensiva abaixo do esperado aumentou as críticas da torcida, principalmente após a equipe desperdiçar a principal oportunidade criada na partida.

Zubeldía critica arbitragem após derrota do Fluminense

Após o apito final, o técnico Luis Zubeldía lamentou o desempenho do Fluminense e, posteriormente, criticou a decisão da arbitragem pela anulação do pênalti em Samuel Xavier. Apesar disso, o treinador argentino reconheceu que a equipe não fez uma boa atuação diante do Mirassol no Maião.

“Além de reconhecer que não fizemos uma boa partida, é importante citar o árbitro que se equivocou feio e não dar o pênalti, que seria algo importante para o anímico porque são partidas difíceis aqui. Foi um jogo que nos faltou profundidade, criatividade, mas me parece que essa situação do pênalti é claríssima e não entendo porque modificou a decisão. Não consigo entender, pedi explicações e são coisas para analisar.”, comentou o argentino em entrevista coletiva após o jogo.

Samuel Xavier também reclama de decisão do VAR

Enquanto parte da torcida considerou correta a revisão do VAR, outros torcedores criticaram a interpretação da arbitragem e defenderam que o contato em Samuel Xavier foi suficiente para o pênalti. Dessa maneira, o lateral demonstrou irritação ainda no intervalo da partida.

“Tenho que falar disso. Chance clara, foi pênalti. O Reinaldo me puxa e tira a mão, e ele (árbitro) fala que não teve impacto. Tinha total condição de finalizar e ele (Reinaldo) me tira da jogada. É complicado porque ele dá o pênalti, o VAR, tranquilo lá no ar-condicionado, fala que não teve impacto, aí ele muda a ideia do árbitro”, começou Samuel Xavier, no intervalo, ao Premiere.

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