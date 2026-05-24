Léo Jardim vê Rossi em mau momento. Vai mantê-lo como titular?

Leonardo Jardim analisou a derrota por 3 a 0 do Flamengo para o Palmeiras e a atuação do goleiro Rossi. O técnico disse que o time começou bem, sufocando o Palmeiras, mas com a expulsão de Carrascal, aos 21 minutos do primeiro tempo, o jogo mudou, o que deixou o Flamengo com dez e foi bem aproveitado pelo Palmeiras. Contudo, ele teve de admitir que o segundo e o terceiro gols do Verdão eram defensáveis, com Rossi mostrando pouco reflexo para evitar que a ombrada de Allan na bola entrasse. E o terceiro, de Paulinho, o arqueiro estava na bola e não se saiu bem. Por isso, o comandante do Flamengo foi questionado sobre o momento do goleiro, tão importante nas campanhas vitoriosas de 2025 e que, pelo terceiro jogo consecutivo, cometeu falha em gols.

“Sou responsável pelos erros individuais dos meus jogadores e não vou tirar minha responsabilidade para colocar nos jogadores. Ele é um jogador de muito protagonismo no passado e mantém a confiança, pois continua a jogar. Em momento técnico de goleiros, não tem grandes mudanças em relação à estratégia ou forma de trabalhar. Penso que isso é uma questão de momento e temos de corrigir o mais rapidamente possível, pois precisamos de um goleiro no seu melhor.”

Andrew para o lugar de Rossi?

O goleiro André, que chegou nesta temporada para a reserva de Rossi, jogou até o momento apenas duas partidas. Não seria ele uma opção?

Eu não tive muita possibilidade de ver o Andrew em jogos, apenas no Carioca, como o Gonça usei. Com certeza ele é jovem, foi bem em Portugal e acreditamos nele. Com certeza eu quero criar uma oportunidade para o André, mas não quero criar um afastamento para o Rossi, pois acredito que ele é o nosso goleiro principal.

Próximos jogos do Flamengo

Esta foi a primeira derrota para o Palmeiras em Brasileiros nos últimos 17 jogos. E, como parou nos 31 pontos, o Flamengo, ainda vice-líder, vê o Palmeiras abrir sete pontos de frente (o Flamengo tem um jogo a menos). O próximo jogo do Rubro-Negro, pelo Brasileiro, será dia 30, contra o Coritiba, no Maracanã. O Flamengo jogará bastante desfalcado, já que tem jogadores lesionados e suspensos e não contará com os convocados do Brasil para a Copa (Danilo, Léo Pereira, Alexsandro e Paquetá). Antes, enfrenta o Cusco pela Libertadores. Neste caso, o Fla, com 13 pontos, já garantiu o primeiro lugar do Grupo A e, se vencer, confirma-se como o time de melhor campanha na fase de grupos e terá vantagens nos mata-matas da competição. O Flamengo é o atual campeão e busca o pentacampeonato continental.

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