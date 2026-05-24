Deyverson provoca Flamengo nas redes após vitória do Palmeiras no Maracanã

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã, no sábado (23), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a vitória do time paulista por 3 a 0 não repercutiu apenas dentro de campo. Logo após o apito final, Deyverson, ex-jogador do Palmeiras e atualmente na LDU, movimentou as redes sociais ao comentar uma publicação relacionada ao confronto.

O atacante aproveitou o resultado positivo da equipe paulista para parabenizar Paulinho pelo terceiro gol da partida e, além disso, fez uma brincadeira envolvendo o Flamengo. Deyverson comentou em um vídeo publicado nas redes sociais que mostrava o gol marcado pelo camisa 10 palmeirense. Na publicação, o ex-atacante do Palmeiras chamou o clube carioca de “filho”, reacendendo a rivalidade entre as equipes.

Vale lembrar que Deyverson possui uma história marcante diante do Flamengo. Afinal, o atacante marcou o gol do título da Libertadores de 2021, conquistada pelo Palmeiras justamente sobre o clube rubro-negro, em Montevidéu. Dessa forma, a provocação rapidamente ganhou repercussão entre torcedores nas plataformas digitais.

Paulinho explica comemoração em Flamengo x Palmeiras

Além da repercussão envolvendo Deyverson, o atacante Paulinho também virou assunto após o terceiro gol do Palmeiras no Maracanã. O jogador explicou a confusão registrada nos minutos finais da partida e negou qualquer provocação direcionada à torcida flamenguista.

“A minha família e amigos vieram ao jogo e alguns ficaram no camarote que fica exatamente ali. Eu fui comemorar com eles, porque eu os vi. Eles pensaram que eu fui fazer isso com a torcida, mas não. Só fui comemorar com a minha família. Eu respeito muito a instituição do Flamengo e os jogadores também. É pura situação de jogo”, explicou o atacante.

Além disso, o gol representou um momento especial para Paulinho. O camisa 10 retornou recentemente após quase dez meses afastado por uma grave lesão e celebrou o reencontro com as redes em uma partida importante.

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