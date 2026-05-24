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Deyverson provoca Flamengo nas redes após vitória do Palmeiras no Maracanã

Deyverson provoca Flamengo nas redes após vitória do Palmeiras no Maracanã
Deyverson provoca Flamengo nas redes após vitória do Palmeiras no Maracanã -

Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã, no sábado (23), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a vitória do time paulista por 3 a 0 não repercutiu apenas dentro de campo. Logo após o apito final, Deyverson, ex-jogador do Palmeiras e atualmente na LDU, movimentou as redes sociais ao comentar uma publicação relacionada ao confronto.

O atacante aproveitou o resultado positivo da equipe paulista para parabenizar Paulinho pelo terceiro gol da partida e, além disso, fez uma brincadeira envolvendo o Flamengo. Deyverson comentou em um vídeo publicado nas redes sociais que mostrava o gol marcado pelo camisa 10 palmeirense. Na publicação, o ex-atacante do Palmeiras chamou o clube carioca de “filho”, reacendendo a rivalidade entre as equipes.

Vale lembrar que Deyverson possui uma história marcante diante do Flamengo. Afinal, o atacante marcou o gol do título da Libertadores de 2021, conquistada pelo Palmeiras justamente sobre o clube rubro-negro, em Montevidéu. Dessa forma, a provocação rapidamente ganhou repercussão entre torcedores nas plataformas digitais.

Paulinho explica comemoração em Flamengo x Palmeiras

Além da repercussão envolvendo Deyverson, o atacante Paulinho também virou assunto após o terceiro gol do Palmeiras no Maracanã. O jogador explicou a confusão registrada nos minutos finais da partida e negou qualquer provocação direcionada à torcida flamenguista.

“A minha família e amigos vieram ao jogo e alguns ficaram no camarote que fica exatamente ali. Eu fui comemorar com eles, porque eu os vi. Eles pensaram que eu fui fazer isso com a torcida, mas não. Só fui comemorar com a minha família. Eu respeito muito a instituição do Flamengo e os jogadores também. É pura situação de jogo”, explicou o atacante.

Além disso, o gol representou um momento especial para Paulinho. O camisa 10 retornou recentemente após quase dez meses afastado por uma grave lesão e celebrou o reencontro com as redes em uma partida importante.

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