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Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h
Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h -

Corinthians e Atlético-MG fazem embate neste domingo (24/5), pela 17ª rodada do Brasileirão 2026, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O Timão tenta repetir a boa fase na Libertadores na competição nacional, enquanto Galo busca aproveitar o bom momento e pode encostar no G4.

A transmissão da Voz do Esporte tem início às 17h para este grande clássico nacional que promete movimentar a rodada. João Delfino assume a narração com a missão de transmitir toda a emoção e peso do espetáculo.

Cleyton Santos analisa as movimentações táticas nos comentários, auxiliado pelo repórter Gabo Ferreira, atento a qualquer mudança ou novidade à beira do gramado. Acompanhe o duelo que movimentará o Brasileirão.

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