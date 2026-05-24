Corinthians x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Corinthians e Atlético-MG fazem embate neste domingo (24/5), pela 17ª rodada do Brasileirão 2026, às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O Timão tenta repetir a boa fase na Libertadores na competição nacional, enquanto Galo busca aproveitar o bom momento e pode encostar no G4.

A transmissão da Voz do Esporte tem início às 17h para este grande clássico nacional que promete movimentar a rodada. João Delfino assume a narração com a missão de transmitir toda a emoção e peso do espetáculo.