The Last Dance: Guardiola recebe homenagens emocionantes em adeus ao Manchester City

O Manchester City viveu um domingo (24) marcado por emoção no Etihad Stadium. Antes da partida contra o Aston Villa, válida pela Premier League, torcedores, jogadores e dirigentes prepararam uma série de homenagens para Pep Guardiola, que realiza sua última partida como treinador da equipe inglesa após uma década no comando do clube.

Logo cedo, milhares de torcedores lotaram os arredores do estádio com bandeiras, mosaicos e mensagens de agradecimento ao técnico espanhol. Além disso, o City exibiu vídeos especiais nos telões do Etihad e relembrou momentos históricos da trajetória de Guardiola no clube. O ambiente ganhou ainda mais emoção quando o treinador entrou em campo e recebeu aplausos de pé da torcida.

Durante a despedida oficial realizada neste domingo, os citizens confirmaram que Guardiola ganhará uma estátua e dará nome à arquibancada recém-ampliada do estádio, que passará a se chamar “The Pep Guardiola Stand”. O anúncio, feito pelo clube na última sexta-feira (22), encerra simbolicamente uma das eras mais vitoriosas da história do futebol inglês.

“Que momentos maravilhosos vivemos juntos. Não me perguntem por que estou partindo. Não há motivo, mas lá no fundo, sei que chegou a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui. Eternos serão os sentimentos, as pessoas, as lembranças, o amor que tenho pelo meu Manchester City”, disse Guardiola.

“Nós trabalhamos, sofremos, lutamos. E fizemos as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito. Senhoras e senhores, obrigado por confiarem em mim. Obrigado por me incentivar. Obrigado por me amar”.

O reinado histórico de Guardiola no Manchester City

Pep Guardiola assumiu o Manchester City em 2016 e, desde então, transformou o clube em uma potência histórica do futebol mundial. Ao longo de dez temporadas, o treinador conquistou 20 títulos: uma Champions League, seis Premier Leagues, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa e três Supercopas da Inglaterra.

Além das taças, o espanhol estabeleceu marcas históricas. Na temporada 2017-18, por exemplo, o City alcançou 100 pontos na Premier League, recorde absoluto da competição. Posteriormente, em 2022-23, Guardiola levou o clube à inédita Tríplice Coroa com os títulos da Premier League, Copa da Inglaterra e Champions League. Já em 2023-24, comandou o primeiro tetracampeonato consecutivo da história da liga inglesa.

Guardiola seguirá ligado ao City após saída do comando

Apesar da despedida do banco de reservas, Guardiola continuará ligado ao Manchester City e ao City Football Group. O treinador assumirá o cargo de Embaixador Global da organização e seguirá atuando em projetos estratégicos ligados aos clubes do grupo.

Nessa nova função, Guardiola dará consultoria técnica e participará de colaborações específicas envolvendo desenvolvimento esportivo e gestão. Dessa maneira, o espanhol mantém sua relação com o City mesmo após encerrar uma das passagens mais marcantes da história do futebol europeu.

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