Tottenham escapa do rebaixamento na Inglaterra

Para alívio de sua grande torcida, o Tottenham Hotspur segue na elite do Campeonato Inglês. A “salvação” veio apenas neste domingo, 24/5, ao fim da última rodada da competição, quando os Spurs venceram o Everton por 1 a 0, gol de Palhinha no primeiro tempo.

O time inglês precisava apenas de um empate (e de o West Ham United não vencer o Leeds) para se safar. Assim, o time londrino, chegando aos 41 pontos, termina em 17º lugar, a última posição antes do Z-3. O West Ham, que fez 3 o no Leeds, ficou com 39pontos.

O Tottenham, que é um dos grandes da Inglaterra, se sustenta pela segunda vez seguida na elite, batendo na trave. Os Spurs caíram pela última vez na temporada 1976–77 e voltaram à elite no ano seguinte.

Ingleses nas competições da Uefa

Os times que vão para a Champions, além do campeão Arsenal, são: Manchester City, Aston Villa e Liverpool. Para a Liga Europa estão qualificados o Bournemouth e o Sunderland. Para a Conference League, o Brighton. O Crystal Palace pode ganhar vaga para a Europa League se vencer a final da Conference League (27/5, contra o Rayo Vallecano).

Uma curiosidade: como o Aston Villa foi campeão da Liga Europa e terminou no G5 do Inglês. Assim, a sua vaga para a Champions é pela Premier League. Assim, a vaga da Champions da Liga Europa para a fase de grupos vai para o time de melhor coeficiente não classificado para a Champions. No caso, o Sporting. O time português, como vice-campeão, teria de jogar a repescagem da Champions. Assim, fica automaticamente classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como o Tottenham se manteve na elite inglesa

O empate valia a salvação para o Tottenham, mas o time inglês jogou para vencer o Everton. No primeiro tempo, teve as melhores oportunidades. Danso e Palhinha tiveram boas chances, e Tel mandou uma na trave. Além disso, Richarlison foi muito procurado, mas a bola pouco chegou ao atacante brasileiro.

Ainda assim, aos 43 minutos o Tottenham chegou ao gol: o escanteio cobrado pela esquerda encontrou Palhinha, que cabeceou na trave. A bola sobrou para o português, que, mesmo chutando mal, deslocou o goleiro Pickford. A zaga tentou cortar, mas a bola ultrapassou a linha. Ainda assim, Danso empurrou para o gol por via das dúvidas.

No segundo tempo, o Tottenham jogando mal deu espaços para o Everton começar a equilibrar o jogo e, nos minutos finais, teve duas ótimas chances de empatar com o ex-Flamengo Alcaraz. O goleiro Kinsky evitou o 1 a 1 ao fazer grande defesa em chute de George. Enfim, na marra e no drama, os Spurs sustentaram o 1 a 0. Estão salvos. Mas raspando a trave.

Jogos da 38ªrodada (Última) da Premier League

Domingo (24/5)

West Ham 3×0 Leeds

Tottenham 1×0 Everton

Manchester City 1×2 Aston Villa

Brighton 0x3 United

Fulham 2×0 Newcastle

Liverpool 1×1 Brentford

Burnley 1×1 Wolverhmpton

Nottingham 1×1 Bournemouth

Sundeland 2×1 Chelsea

Crystal Palace 1×2 Arsenal

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