Com gol de Gabriel Jesus, Arsenal vence o Crystal Palace no jogo da entrega da taça

O Arsenal fechou a sua campanha histórica no Campeonato Inglês com chave de ouro e muita festa na tarde deste domingo (24). Já consagrado campeão na rodada passada, os Gunners venceram o Crystal Palace por 2 a 1, fora de casa, no Selhurst Park. Os gols da vitória foram marcados por Gabriel Jesus e Madueke, enquanto Mateta descontou para os donos da casa.
O triunfo na rodada de encerramento serviu para carimbar a entrega oficial do troféu e coroar uma espera que durava longos 22 anos. Com o resultado positivo, o time comandado por Mikel Arteta atingiu a marca expressiva de 85 pontos na liderança isolada do torneio nacional. Por outro lado, o Crystal Palace encerrou a sua participação na 15ª colocação da tabela, livre de qualquer risco.
Brilho brasileiro e gol do Arsenal no primeiro tempo
Mesmo jogando em ritmo de festa e com o pensamento dividido com a final da Liga dos Campeões, o Arsenal começou pressionando o adversário. Logo nos primeiros minutos, o atacante Gabriel Jesus recebeu um belo lançamento, limpou a marcação e finalizou rasteiro acertando a trave. O susto inicial equilibrou as ações e o goleiro Kepa precisou trabalhar bem para espalhar uma cabeçada perigosa de Muñoz.
A insistência dos visitantes surtiu efeito aos 41 minutos da etapa inicial em uma bela jogada com DNA totalmente brasileiro no ataque. O ponta Gabriel Martinelli arrancou pela esquerda e descolou um passe açucarado para Gabriel Jesus chutar no canto e abrir o placar. O centroavante comemorou muito o gol, que deu total tranquilidade para o elenco administrar a vantagem antes do intervalo.
Madueke amplia e Palace pressiona no final
O Arsenal voltou para o segundo tempo com a mesma postura ofensiva e precisou de apenas um minuto para ampliar a vantagem no placar. Gabriel Martinelli cobrou escanteio na área, Havertz escorou com inteligência e a bola sobrou para Madueke chutar forte de perna esquerda. O segundo gol parecia liquidar o confronto, mas os donos da casa resolveram sair para o jogo nos instantes finais.
Aos 42 minutos da etapa complementar, Yéremy Pino cruzou com precisão na pequena área e o atacante Mateta subiu bonito para diminuir de cabeça. O gol animou a torcida local e transformou os acréscimos em um verdadeiro teste para os corações dos torcedores dos Gunners. O Palace ainda carimbou a trave com Eze no último lance, mas o placar se manteve inalterado.
Foco total nas finais europeias na sequência
Com o apito final do árbitro Farai Hallam, os jogadores do Arsenal iniciaram a emocionante celebração do título nacional no gramado do Selhurst Park. O elenco agora recebe a taça oficial da Premier League antes de virar a chave de forma definitiva para o continente. Os Gunners enfrentam o PSG no próximo sábado (30), em busca da inédita taça da Liga dos Campeões da Europa.
O Crystal Palace também não terá tempo para lamentar o resultado negativo diante do seu torcedor nesta rodada de encerramento. A equipe inglesa foca as suas atenções na grande decisão da Conference League, onde enfrentará o Rayo Vallecano já na próxima quarta-feira (27). O clube busca fechar a temporada europeia com uma conquista histórica para a sua galeria.
CRYSTAL PALACE 1 x 2 ARSENAL
Premier League 2025/2026 – Última Rodada
Data e hora: 24 de maio de 2026 (domingo), às 12h (de Brasília)
Local: Estádio Selhurst Park, em Londres (ING)
Gols: Gabriel Jesus, 41’/1ºT (0-1); Madueke, 01’/2ºT (0-2); Mateta, 42’/2ºT (1-2)
CRYSTAL PALACE: Dean Henderson; Clyne, Lerma e Riad; Muñoz (Mitchell, Intervalo), Hughes, Kamada (Wharton, Intervalo / Guessand, 16’/2ºT), Devenny e Cardines; Ismaïla Sarr (Yéremy Pino, Intervalo) e Larsen (Mateta, 31’/2ºT). Técnico: Oliver Glasner.
ARSENAL: Kepa; Zubimendi, Mosquera, Hincapié e Calafiori (Gabriel Magalhães, Intervalo); Nörgaard (Havertz, 01’/2ºT), Lewis-Skelly e Dowman (Merino, 15’/2ºT); Madueke (Gyökeres, 37’/2ºT), Gabriel Jesus (Eze, 29’/2ºT) e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
Árbitro: Farai Hallam
Assistentes: Marc Perry e Matt Wilkes
VAR: Nicholas Hopton
Cartões amarelos: Gabriel Jesus (ARS)
