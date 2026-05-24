West Ham vence, mas está rebaixado para a Segunda Divisão inglesa

O West Ham é o terceiro time rebaixado para a Segunda Divisão do Campeonato Inglês. Neste domingo, 24/5, pela última rodada da competição, o time londrino precisava vencer o Leeds em casa, no Estádio Olímpico, e torcer por derrota do Tottenham, também londrino, que recebeu o Everton. O dever de casa ele fez. Taty Castellanos, Bowen e Callum Wilson todos no segundo tempo, definiram o 2 a 0. O problema é que o Tottenham também venceu (1 a 0). Assim, no fim das contas, o West Ham terminou com 39 pontos, contra 41 do Tottenham, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Além do West Ham, que não caía para a Segundona desde 2010/11 (voltou na temporada seguinte), também foram rebaixados Burnley e Wolverhampton.

Ingleses nas competições europeias

Vale citar que os times que vão para a Champions, além do campeão Arsenal, são: Manchester City, Aston Villa e Liverpool. Para a Liga Europa estão qualificados o Bournemouth e o Sunderland. Para a Conference League, o Brighton. Mas o Crystal Palace pode ganhar vaga para a Europa League se vencer a final da Conference League (27/5, contra o Rayo Vallecano).

Uma curiosidade: como o Aston Villa foi campeão da Liga Europa e terminou no G5 do Inglês, sua vaga para a Champions é pela Premier League. Assim, a vaga da Champions da Liga Europa para a fase de grupos vai para o time de melhor coeficiente não classificado para a Champions. No caso, o Sporting. O time português, como vice-campeão, teria de jogar a repescagem da Champions. Assim, fica automaticamente classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Como foi a vitória do rebaixado West Ham

O West Ham entrou em campo pressionado, com um olho no seu jogo e outro no do Tottenham. Teve as chances, notadamente uma conclusão de Pablo que Soucek meteu de cabeça, mas a bola passou por cima. Mas os times foram para o intervalo no 0 a 0, um placar justo, já que cada um teve 50% de posse e seis finalizações cada.

No segundo tempo, o Leeds foi até superior em alguns momentos, levando o goleiro Hermansen a fazer boas defesas. Mas, aos 21 minutos, saiu o gol do time da casa. Um escanteio da direita cobrado por Bowen encontrou Taty Castellanos bem colocado. A cabeçada do atacante argentino (sonho antigo do Flamengo) foi certeira. O gol deu total tranquilidade ao West Ham, que passou a jogar procurando algum erro do rival. E ele veio aos 35 minutos. Matheus Fernandes recuperou uma boa dividida no meio de campo e lançou Bowen. O artilheiro do West Ham entrou na área e bateu cruzado, sem chance para Darlow. Nos acréscimos, um belo chute de Callum Wilson após passe de Summerville morreu na rede, fechando o placar em 3 a 0.

Como o jogo do West Ham terminou nove minutos à frente do duelo do Tottenham, o jeito era esperar uma virada improvável do Everton de 0 a 1 para 2 a 1. Porém, não foi o que aconteceu. Assim, apesar do apoio da torcida (que cantou e apoiou o time inclusive após o apito final e o rebaixamento iminente), vitória de Pirro.

OBS: Vitória de Pirro é uma vitória conquistada. Mas um custo tão alto que acaba virando a uma derrota. Afinal,o rei grego Pirro venceu uma batalha contra Roma, mas perdeu quase todo o seu exército.

Jogos da 38ªrodada (Última) da Premier League

Domingo (24/5)

West Ham 3×0 Leeds

Tottenham 1×0 Everton

Manchester City 1×2 Aston Villa

Brighton 0x3 United

Fulham 2×0 Newcastle

Liverpool 1×1 Brentford

Burnley 1×1 Wolverhmpton

Nottingham 1×1 Bournemouth

Sundeland 2×1 Chelsea

Crystal Palace 1×2 Arsenal

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