Vasco x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Neste domingo (24), em São Januário, o Vasco recebe o Bragantino, às 20h30, pela 17ª rodada do Brasileirão e precisa vencer para se afastar do Z4 da tabela. Na última rodada, o Cruz-Maltino foi goleado por 4 a 1 pelo Internacional, no Beira-Rio. Já o Massa Bruta, busca uma vaga no G-4 e quer embalar uma sequência de vitórias após derrotar o Vitória.

Fechando o domingo, os trabalhos da Voz do Esporte começam às 19h para um duelo intenso onde o erro pode custar caro. Pedro Casagrande dita o ritmo da partida com sua narração precisa.