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Aston Villa vence Manchester City de virada em tarde de despedidas no Etihad

Aston Villa vence Manchester City de virada em tarde de despedidas no Etihad
Aston Villa vence Manchester City de virada em tarde de despedidas no Etihad -

O Aston venceu o Manchester City por 2 a 1, de virada, neste domingo (24/5), pela 38ª e última rodada da Premier League. A partida, na casa do City, o Etihad, ficou marcada pelas despedidas do treinador Pep Guardiola, além de Bernardo Silva e John Stones dos Citizens. Apesar da atmosfera emocionante criada antes do apito inicial, o time visitante mostrou força no segundo tempo e saiu com o triunfo fora de casa. Semeyomarcou para o time da casa. Mas Watkins, duas vezes, virou o jogo. Apesar da derrota, o City terminou como vice-campeão, com 78 pontos, contra 85do campeão Arsenal. Já o Aston Villa ficou na quarta posição, com 65 pontos.

Durante boa parte do confronto, o Aston Villa suportou a pressão do City e apostou nos contra-ataques para surpreender. Além disso, a equipe visitante aproveitou os erros defensivos dos mandantes na etapa final e conseguiu construir a virada diante de um Etihad lotado. Enquanto isso, a torcida do Manchester City viveu um misto de emoção pelas homenagens e frustração pelo resultado.

O domínio do Aston Villa apareceu principalmente no segundo tempo. A equipe ganhou confiança após o empate e passou a explorar os espaços deixados pela defesa do City. Dessa forma, os visitantes controlaram as ações decisivas da partida e impediram uma reação dos donos da casa nos minutos finais.

Ingleses nas ligas europeias

Vale citar que os times que vão para a Champions 2026/27 , além do campeão Arsenal, são: Manchester City, Aston Villa e Liverpool. Para a Liga Europa estão qualificados o Bournemouth e o Sunderland. Para a Conference League, o Brighton. Mas o  Crystal Palace pode ganhar vaga para a Europa League se vencer a final da Conference League (27/5, contra o Rayo Vallecano).

Uma curiosidade: como o Aston Villa foi campeão da Liga Europa e terminou no G5 do Inglês, sua vaga para a Champions é pela Premier League. Assim, a vaga da Champions da Liga Europa para a fase de grupos vai para o time de melhor coeficiente não classificado para a Champions. No caso, o Sporting. O time português, como vice-campeão, teria de jogar a repescagem da Champions. Assim, fica automaticamente classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Manchester City domina o primeiro tempo

Na etapa inicial, o Manchester City pressionou o Aston Villa e foi para o intervalo em vantagem. Logo nos primeiros minutos, Bernardo Silva recebeu pela esquerda da área e finalizou cruzado para defesa de Bizot. Posteriormente, aos 22 minutos, Semenyo aproveitou um corte da defesa após cobrança de escanteio e finalizou de primeira para abrir o placar.

O City seguiu criando oportunidades. Rico Lewis avançou pela direita, cruzou rasteiro e Savinho finalizou com perigo, tirando tinta da trave. Pouco depois, Reijnders recebeu passe de Foden e chutou forte para grande defesa de Bizot.

Watkins decide e Aston Villa vira no Etihad

Na volta do intervalo, o Aston Villa empatou logo aos dois minutos. Stones cortou errado uma cobrança de escanteio, e Watkins aproveitou a sobra para balançar as redes. Em seguida, os visitantes continuaram levando perigo, principalmente com Bailey.

Guardiola promoveu mudanças e retirou Bernardo Silva, que recebeu homenagens de jogadores dos dois times. No entanto, aos 16 minutos, Watkins foi lançado pela direita, driblou Stones dentro da área e finalizou cruzado para virar o jogo. O City ainda tentou reagir com Cherki e Foden, mas o gol marcado nos minutos finais acabou anulado por impedimento semi-automático.

Jogos da 38ªrodada (Última) da Premier League

Domingo (24/5)

West Ham 3×0 Leeds
Tottenham 1×0 Everton
Manchester City 1×2 Aston Villa
Brighton 0x3 United
Fulham 2×0 Newcastle
Liverpool 1×1 Brentford
Burnley 1×1 Wolverhmpton
Nottingham 1×1 Bournemouth
Sundeland 2×1 Chelsea
Crystal Palace 1×2 Arsenal

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