Aston Villa vence Manchester City de virada em tarde de despedidas no Etihad

O Aston venceu o Manchester City por 2 a 1, de virada, neste domingo (24/5), pela 38ª e última rodada da Premier League. A partida, na casa do City, o Etihad, ficou marcada pelas despedidas do treinador Pep Guardiola, além de Bernardo Silva e John Stones dos Citizens. Apesar da atmosfera emocionante criada antes do apito inicial, o time visitante mostrou força no segundo tempo e saiu com o triunfo fora de casa. Semeyomarcou para o time da casa. Mas Watkins, duas vezes, virou o jogo. Apesar da derrota, o City terminou como vice-campeão, com 78 pontos, contra 85do campeão Arsenal. Já o Aston Villa ficou na quarta posição, com 65 pontos.

Durante boa parte do confronto, o Aston Villa suportou a pressão do City e apostou nos contra-ataques para surpreender. Além disso, a equipe visitante aproveitou os erros defensivos dos mandantes na etapa final e conseguiu construir a virada diante de um Etihad lotado. Enquanto isso, a torcida do Manchester City viveu um misto de emoção pelas homenagens e frustração pelo resultado.

O domínio do Aston Villa apareceu principalmente no segundo tempo. A equipe ganhou confiança após o empate e passou a explorar os espaços deixados pela defesa do City. Dessa forma, os visitantes controlaram as ações decisivas da partida e impediram uma reação dos donos da casa nos minutos finais.

Ingleses nas ligas europeias

Vale citar que os times que vão para a Champions 2026/27 , além do campeão Arsenal, são: Manchester City, Aston Villa e Liverpool. Para a Liga Europa estão qualificados o Bournemouth e o Sunderland. Para a Conference League, o Brighton. Mas o Crystal Palace pode ganhar vaga para a Europa League se vencer a final da Conference League (27/5, contra o Rayo Vallecano).

Uma curiosidade: como o Aston Villa foi campeão da Liga Europa e terminou no G5 do Inglês, sua vaga para a Champions é pela Premier League. Assim, a vaga da Champions da Liga Europa para a fase de grupos vai para o time de melhor coeficiente não classificado para a Champions. No caso, o Sporting. O time português, como vice-campeão, teria de jogar a repescagem da Champions. Assim, fica automaticamente classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Manchester City domina o primeiro tempo

Na etapa inicial, o Manchester City pressionou o Aston Villa e foi para o intervalo em vantagem. Logo nos primeiros minutos, Bernardo Silva recebeu pela esquerda da área e finalizou cruzado para defesa de Bizot. Posteriormente, aos 22 minutos, Semenyo aproveitou um corte da defesa após cobrança de escanteio e finalizou de primeira para abrir o placar.

O City seguiu criando oportunidades. Rico Lewis avançou pela direita, cruzou rasteiro e Savinho finalizou com perigo, tirando tinta da trave. Pouco depois, Reijnders recebeu passe de Foden e chutou forte para grande defesa de Bizot.

Watkins decide e Aston Villa vira no Etihad

Na volta do intervalo, o Aston Villa empatou logo aos dois minutos. Stones cortou errado uma cobrança de escanteio, e Watkins aproveitou a sobra para balançar as redes. Em seguida, os visitantes continuaram levando perigo, principalmente com Bailey.

Guardiola promoveu mudanças e retirou Bernardo Silva, que recebeu homenagens de jogadores dos dois times. No entanto, aos 16 minutos, Watkins foi lançado pela direita, driblou Stones dentro da área e finalizou cruzado para virar o jogo. O City ainda tentou reagir com Cherki e Foden, mas o gol marcado nos minutos finais acabou anulado por impedimento semi-automático.

Jogos da 38ªrodada (Última) da Premier League

Domingo (24/5)

West Ham 3×0 Leeds

Tottenham 1×0 Everton

Manchester City 1×2 Aston Villa

Brighton 0x3 United

Fulham 2×0 Newcastle

Liverpool 1×1 Brentford

Burnley 1×1 Wolverhmpton

Nottingham 1×1 Bournemouth

Sundeland 2×1 Chelsea

Crystal Palace 1×2 Arsenal

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