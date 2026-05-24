Liverpool empata com Brentford em despedida de Salah em Anfield

O Liverpool empatou em 1 a 1 com o Brentford neste domingo (24/5), pela última rodada da Premier League, em uma partida marcada pela emocionante despedida de Mohamed Salah em Anfield. Curtis Jones abriu o placar para os Reds, enquanto Schade deixou tudo igual para os visitantes. Apesar do empate, o clube confirmou vaga na próxima edição da Champions League, em quinto lugar, com 60 pontos. Já o Brentford ficou em nono, com os mesmos 53 do Brighton, enquanto o rival vai para a Conference League; o time londrino não jogará competição europeia na próxima temporada.

Os gols foram no segundo tempo. O Liverpool saiu na frente com um gol de Curtis Jones, mas Schade empatou pouco depois. Durante grande parte do confronto, o Liverpool controlou a posse de bola e criou as principais oportunidades ofensivas. Além disso, Salah participou ativamente das jogadas mais perigosas da equipe e recebeu homenagens da torcida ao longo da partida. O atacante egípcio entrou em campo como titular pela última vez após encerrar uma trajetória histórica no clube inglês.

A despedida de Salah emocionou torcedores e companheiros. Com os olhos marejados, o camisa 11 recebeu aplausos de todo o estádio ao deixar o gramado. O atacante chegou ao Liverpool em 2017, vindo da Roma, e construiu uma das passagens mais marcantes da história recente do clube. Dessa maneira, encerrou sua trajetória em Anfield como um dos maiores ídolos da equipe.

Ingleses nas ligas europeias

Vale citar que os times que vão para a Champions 2026/27 , além do campeão Arsenal, são: Manchester City, Aston Villa e Liverpool. Para a Liga Europa estão qualificados o Bournemouth e o Sunderland. Para a Conference League, o Brighton. Mas o Crystal Palace pode ganhar vaga para a Europa League se vencer a final da Conference League (27/5, contra o Rayo Vallecano).

Uma curiosidade: como o Aston Villa foi campeão da Liga Europa e terminou no G5 do Inglês, sua vaga para a Champions é pela Premier League. Assim, a vaga da Champions da Liga Europa para a fase de grupos vai para o time de melhor coeficiente não classificado para a Champions. No caso, o Sporting. O time português, como vice-campeão, teria de jogar a repescagem da Champions. Assim, fica automaticamente classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Liverpool pressiona e Salah brilha no primeiro tempo

No primeiro tempo, o Liverpool pressionou o Brentford desde os minutos iniciais e criou boas chances de abrir o placar. Salah, principal nome da partida, quase marcou em uma cobrança de falta que acertou a trave. Posteriormente, os Reds continuaram dominando as ações ofensivas e empurraram os visitantes para o campo defensivo.

Além disso, o time da casa contou com boa movimentação de Curtis Jones e Díaz no setor ofensivo. Apesar da pressão, o Brentford conseguiu segurar o empate até o intervalo graças às intervenções defensivas e à atuação segura do goleiro.

Salah dá assistência e Brentford busca empate

Na volta do segundo tempo, Salah voltou a ser decisivo. O egípcio fez um cruzamento preciso com o lado de fora do pé e encontrou Curtis Jones, que abriu o placar para o Liverpool pouco antes da marca de uma hora de jogo. Com a assistência, Salah chegou à marca de 93 passes para gol pelo clube na Premier League.

No entanto, o Brentford reagiu e empatou a partida com Schade, que aproveitou cruzamento na área para marcar de cabeça à queima-roupa. Nos minutos finais, o Liverpool tentou pressionar novamente, mas não conseguiu evitar o empate. Ainda assim, a torcida transformou o apito final em uma grande homenagem para Salah, encerrando uma era histórica em Anfield.

Jogos da 38ªrodada (Última) da Premier League

Domingo (24/5)

West Ham 3×0 Leeds

Tottenham 1×0 Everton

Manchester City 1×2 Aston Villa

Brighton 0x3 United

Fulham 2×0 Newcastle

Liverpool 1×1 Brentford

Burnley 1×1 Wolverhmpton

Nottingham 1×1 Bournemouth

Sundeland 2×1 Chelsea

Crystal Palace 1×2 Arsenal

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook