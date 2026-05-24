Mikel Arteta celebra título do Arsenal e mira PSG: “Convencido de que vamos conseguir”

O técnico Mikel Arteta não escondeu a emoção e o sentimento de dever cumprido após o Arsenal erguer a taça da Premier League neste domingo (24) após vencer o Crystal Palace por 2 a 1 no Estádio Selhurst Park, em Londres. Em entrevista coletiva à “Sky Sports”, o comandante espanhol destacou o fim do jejum de 22 anos e valorizou a resiliência de seus atletas ao longo da vitoriosa campanha nacional. O treinador fez questão de deixar a postura séria de lado para celebrar o momento histórico junto com o elenco e com os torcedores.

“Eles estavam esperando por isso há tanto tempo. Tivemos alguns momentos difíceis ao longo do caminho, mas todos eles valem a pena quando você vê esse tipo de reação. Agora é a hora de aproveitar, de deixar de lado o papel de treinador e curtir com eles. Demonstramos uma conexão incrível, um comprometimento incrível e também uma coragem incrível”, celebrou o treinador dos Gunners.

Superação de dúvidas e apoio total da diretoria

Arteta abriu o coração e admitiu que enfrentou momentos de grande questionamento interno sobre a sua capacidade de liderar o clube londrino ao topo da Inglaterra. O comandante fez questão de agradecer nominalmente aos dirigentes Edu Gaspar e Tim Lewis – que deixaram o clube – pelo respaldo nos cenários de oscilação. Para o técnico, a união e os valores da gestão foram os verdadeiros pilares para que o projeto de reconstrução fosse entregue com sucesso.

“Existem dúvidas e a compreensão de que talvez você não seja a pessoa certa. Graças a Deus que conseguimos. Sinto muita alegria e também muito alívio. Todos tiveram um papel a desempenhar. Temos uma equipe de gestão incrível. Passamos por momentos difíceis e é aí que você realmente vê as pessoas e as conhece. Ao longo do caminho, muitas pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Edu e Tim Lewis, todos eles foram fundamentais para o que aconteceu”, desabafou o espanhol.

Elogios a Pep Guardiola e tamanho da conquista do Arsenal

O título do Arsenal ganhou um peso ainda maior na visão de Mikel Arteta por conta do nível elevado do principal concorrente na temporada 2026. O treinador afirmou que o elenco precisou atingir a excelência justamente por estar duelando contra o Manchester City de Pep Guardiola. O comandante dos Gunners classificou o rival como o maior esquadrão da história do torneio e colocou o compatriota em um patamar isolado no futebol mundial.

“Você eleva seu nível porque tem oponentes que estão constantemente lhe fazendo essa pergunta. Na minha opinião, tínhamos a melhor equipe da história desta competição nos pressionando. Pep Guardiola é, de longe, o melhor técnico do mundo. Conseguir isso nessas circunstâncias e da maneira como conseguimos, é algo que depende do ‘nós’ desta equipe. Adorei cada minuto”, analisou Arteta.

Oportunidade de ouro para ampliar o feito histórico

Com a medalha de campeão inglês no peito, o comandante já virou o foco para a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa, que acontece no próximo sábado diante do PSG. Arteta demonstrou total convicção de que o ambiente de confiança criado no vestiário será o combustível ideal para o clube buscar a inédita Tríplice Coroa europeia.

“Esta camisa representa algo mais. Agora temos a oportunidade de fazer história em nosso clube. Estou convencido de que vamos conseguir”, encerrou o comandante de forma otimista.

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