De olho no PSG, Odegaard freia festa do título do Arsenal: “Pegar leve hoje”

O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, transbordou orgulho e alívio ao erguer a taça da Premier League neste domingo (24). Em entrevista à “Sky Sports”, o meio-campista norueguês destacou o peso do trabalho duro que encerrou o jejum de mais de duas décadas do clube londrino. O jogador admitiu que o grupo conviveu com o medo do fracasso ao longo da caminhada, mas celebrou a maturidade coletiva para superar os piores cenários da temporada.
“Sinceramente, não consigo descrever. Foi muito especial. Muitas emoções e muito trabalho duro envolvidos. Muito emocionante, mas um dia lindo e uma conquista incrível. Sempre existe a dúvida e o medo de não conseguir, mas nós acreditamos em nós mesmos e, mesmo nos momentos mais difíceis desta temporada, permanecemos unidos” declarou o camisa 8.
Resposta aos críticos e o ponto de virada do Arsenal
O comandante do meio-campo fez questão de lembrar que o elenco precisou lidar com muita desconfiança externa ao longo dos últimos meses. Odegaard citou partidas dolorosas contra o Bournemouth e o Wolves como momentos de extrema frustração, mas apontou a derrota para o Manchester City como o verdadeiro combustível para o título. Para ele, o revés contra o rival direto solidificou de vez o vestiário.
“Mesmo depois daquele jogo, senti que estávamos muito fortes mentalmente. Dissemos uns aos outros que ainda íamos conseguir, que não tinha acabado. Acho que a confiança ficou ainda mais forte depois daquele jogo. Acho que mostramos isso nos últimos jogos em campo e estou muito orgulhoso de todos por termos conseguido alcançar esse objetivo” revelou o capitão.
O norueguês também aproveitou o momento de consagração para ironizar os comentários da imprensa inglesa de que o Arsenal faltaria com coragem na hora decisiva.
“Houve momentos na temporada em que nos sentimos muito desanimados, muito irritados e muito frustrados. A chave foi como reagimos. Depois daqueles jogos, conversamos como equipe. Todos se manifestaram. Dissemos o que sentíamos. Foi realmente honesto. Acho que a maneira como reagimos a cada revés foi absolutamente incrível. É impossível não ver isso [as críticas de que iriam amarelar]. Pessoalmente, não me importo com o que as pessoas dizem. Não me afeta de forma alguma. Mas é bom quando você ganha e pode rir um pouco da situação” desabafou.
Superação de lesões e assistência na hora exata
O meio-campista relembrou o sofrimento pessoal que enfrentou para conseguir liderar os Gunners dentro das quatro linhas nesta reta final da temporada. O atleta revelou que precisou superar problemas físicos e vibrou com a lembrança de um passe decisivo na caminhada rumo ao troféu nacional.
“Foi um momento muito importante. O jogo foi difícil. Tivemos que nos esforçar ao máximo. Para mim, pessoalmente, foi um momento muito especial. Eu estava lutando contra minhas lesões. Ajudar a equipe significa muito para mim” relembrou Odegaard sobre sua assistência crucial diante do West Ham.
Festa contida e obsessão pela Liga dos Campeões
Apesar da euforia generalizada que tomou conta do vestiário e dos torcedores com a entrega da taça, Odegaard mandou um recado direto sobre os próximos passos do grupo. O elenco terá uma folga para descansar as pernas antes de iniciar a preparação tática para o duelo de sábado contra o PSG, pela final da Champions League.
“Tivemos uma comemoração incrível na terça-feira. A energia está incrível. Todo mundo está muito feliz. Mas temos outra final importante daqui a uma semana, então vamos esperar para festejar depois disso! Acho que temos folga amanhã! Depois, treino na terça, então acho que vamos pegar leve hoje à noite! Seria surreal. Estamos vivendo um sonho, ganhando a Premier League, estando em uma final da Liga dos Campeões. Eu estava conversando com um amigo sobre crescer sonhando com isso e agora estamos aqui. Temos que estar preparados e ir em frente, e espero que consigamos” projetou o líder dos Gunners.
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