Davi venceu Golias: Torreense faz história e é campeão da Taça de Portugal

Zebra na final da Taça de Portugal. Neste domingo, 24/5, no Estádio Nacional do Jamor, o Torrense, da Segunda Divisão de Portugal, sagrou-se pela primeira vez campeão da Taça de Portugal. E com uma façanha, vencendo o Sporting. Após 2 a 1 no tempo normal, conseguiu vencer graças a um gol de pênalti do cabo-verdiano Stopira (de sua seleção) no início do segundo tempo da prorrogação. Nos 90 minutos regulamentares, Zogi marcou para o Torrense no primeiro tempo. Luis Suárez empatou no segundo tempo.

Foi uma vitória emocionante, com o Torrense conseguindo segurar o resultado na prorrogação e conquistar um título que era inesperado. O time de Torres Vedras (Grande Lisboa) , assim, vai para a Liga Europa. E agora foca a repescagem contra o Casa Pia. O time terminou a Segunda Divisão em terceiro lugar e com isso jogará um mata-mata contra o antepenúltimo colocado da elite, o Casa Pia, para saber quem jogará na primeira divisão na próxima temporada. Vale citar que AVS SAD foram rebaixados. E Marítimo e Viseu subiram para a elite. C

Como o Torrense foi campeão em cima do Sporting

Malinês Kevyn Zogi concluiu um escanteio cobrado por Leo Sula pela esquerda logo aos três minutos, numa falha incrível de marcação da defesa do Torrense. Assim, ao levar o gol, os Leões partiram para o ataque, sufocando totalmente um retrancadíssimo Torrense, que apenas tentou segurar a pressão e viu o rival perder pelo menos três chances de gol, mantendo a vantagem até o intervalo.

As duas melhores chances para o empate foram um chute de Pedro Porte na trave esquerda do goleiro brasileiro Lucas Paes (ex-base do São Paulo) e uma em que Luiz Díaz recebeu livre, mas chutou em cima de Lucas Paes.

No segundo tempo, o Sporting pressionou e, por duas vezes antes dos cinco minutos, teve a chance de empatar. Mas demorou na hora da finalização. Depois de tanto tentar, aos oito minutos o Sporting empatou. O defensor Diadi tentou cortar, mas a bola bateu em Maxi Araújo. Gerou um passe perfeito para Luis Suárez na área. Ele bateu de virada sem chance para o goleiro Lucas Paes. Suárez recebeu pela esquerda na área e chutou com raiva no canto direito de Lucas Paes.

Os Leões pressionaram bem durante 20 minutos, chegaram a ter a oportunidade da virada e um gol bem anulado. Porém, depois dos 25 minutos, o time lisboeta, nitidamente cansado, passou a ter dificuldade de criar. Por isso, o técnico Rui Borges foi colocando alguns dos principais jogadores, como Catamo e Quenda. Mas, mesmo tendo duas chances com Luis Suárez, faltaram finalizações efetivas. Assim, o jogo foi para a prorrogação.

No tempo extra, Diadi chegou a fazer um gol para o Torreense, mas bem anulado por impedimento. O Sporting, por sua vez, viu Suárez, quase da pequena área, chutar em cima do goleiro. Logo no início do segundo tempo da prorrogação, o Torrense teve um pênalti a seu favor, com Maxi Araújo sendo expulso ao fazer a penalidade. Stopira cobrou e recolocou o Sporting na frente.

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