Hulk festeja gol do filho na base do Atlético: 'Parabéns'

O atacante Hulk, atualmente defendendo as cores do Fluminense, utilizou as suas redes sociais para celebrar um momento muito especial na carreira de seu filho, Ian Ângelo. O jovem balançou as redes pelo time sub-20 do Atlético na goleada por 5 a 0 sobre o Villa Real, em partida disputada neste sábado (23) em Machado, válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro da categoria. O agora craque do Tricolor, que construiu uma história de idolatria com a camisa alvinegra, compartilhou o registro do tento nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

“Parabéns, filho” escreveu o atacante em sua breve e orgulhosa mensagem de apoio ao jovem atleta.

Filho de Hulk fez o quarto gol em goleada acachapante

A partida em Machado foi um verdadeiro passeio dos crias do Galo, que seguem ostentando a melhor campanha geral do torneio estadual. Ian Ângelo começou o confronto no banco de reservas, mas foi acionado ao longo do segundo tempo e aproveitou a oportunidade para deixar a sua marca, anotando o quarto gol da equipe mineira. Além dele, os meio-campistas Gutte, que balançou as redes duas vezes, e Eric, junto com o zagueiro Samuel Deus, completaram o placar elástico.

Com o triunfo incontestável fora de casa, o Atlético-MG alcançou a marca dos 18 pontos na tabela de classificação. O resultado positivo manteve o clube na liderança isolada do Grupo C do Campeonato Mineiro Sub-20. Tal fato ratificou o favoritismo e o excelente momento vivido pelas categorias de base do Alvinegro nesta temporada. Até aqui, o Galo soma seis vitórias e apenas uma derrota, tendo marcado 29 gols e sofrido apenas cinco. Sem dúvida, números que garantem o posto de melhor ataque e melhor defesa da competição.

Decisão nacional contra a Chapecoense em Belo Horizonte

Depois de carimbar mais três pontos no cenário estadual, o elenco alvinegro vira a chave de forma imediata para focar em seus objetivos no calendário nacional. O Atlético retorna aos gramados na próxima quarta-feira (27), às 15h, em Belo Horizonte, para encarar uma verdadeira decisão contra a Chapecoense.

O confronto interestadual será válido pela rodada derradeira da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. Por jogar diante de sua torcida e ostentar uma campanha sólida, o time mineiro entra em campo com uma excelente vantagem em busca da classificação. Um simples empate diante dos catarinenses já será o suficiente para confirmar o Galo ns oitavas de final do torneio.





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