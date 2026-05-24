Botafogo e Eagle assinam acordo e dão fim a conflitos jurídicos

Diante do clima tenso nos bastidores do Botafogo, os acionistas firmaram um pacto de trégua para destravar as conversas sobre o novo investidor da SAF. O acordo encerra as disputas judiciais entre o clube social e a Eagle Bidco, permitindo que a análise de potenciais compradores aconteça em um ambiente de harmonia pacificada. A informação inicial foi do Canal do Manel.

Mesmo após o STJ devolver os poderes políticos à Eagle, a SAF do Botafogo planeja seus próximos passos cogitando a permanência do diretor geral Eduardo Iglesias.

Além disso, três ofertas oficiais de compra estão na mesa. GDA Luma, do Fundo do Texas e de John Textor. Nos bastidores, a GDA Luma desponta como a favorita para assumir o clube. A empresa é especialista em compra de ativos desvalorizados por crises financeiras, mas com grande potencial de reestruturação. Aliás, GDA Luma quem cedeu o empréstimo de US$ 25 milhões pleiteado por Textor para a SAF em fevereiro.

Enquanto os bastidores seguem em ebulição, o cenário administrativo também já impacta diretamente o futebol. O volante Danilo, convocado para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo deve deixar o clube após o torneio. Outro nome importante de saída é o zagueiro Alexander Barboza, que agora defenderá o Palmeiras.

Gabriel de Alba

A sigla GDA vem das iniciais Gabriel de Alba, fundador e sócio-gerente da empresa, executivo com mais de 25 anos de experiência em reestruturações e passagem por mercados como Estados Unidos, Europa e Canadá. No setor, ganhou um apelido que diz muito: “pit bull dos negócios”.

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