Palmeiras bate Bragantino e assume a liderança provisória do Brasileirão Feminino

O Palmeiras conquistou um resultado fundamental na tarde deste domingo (24) pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Jogando fora de casa no Estádio Cícero de Souza Marques, as Palestrinas venceram o Red Bull Bragantino por 2 a 1 em duelo válido pela 12ª rodada da competição nacional. Os gols da vitória alviverde foram marcados por Greicy e Lorena Benítez, enquanto Martina Del Trecco descontou para as donas da casa.

Com o triunfo em Bragança Paulista, o Verdão alcançou os 27 pontos e assumiu a liderança provisória do torneio, ultrapassando o rival Corinthians, que soma 25. Agora, as palmeirenses torcem por um tropeço das alvinegras, que entram em campo nesta segunda-feira (25) contra o Mixto. Já o Massa Bruta estacionou nos 17 pontos e permaneceu na 10ª colocação da tabela de classificação.

Primeiro tempo elétrico e decisão de fora da área

O Red Bull Bragantino tentou fazer valer o mando de campo e iniciou a partida com uma postura arrojada, mas foi o Palmeiras quem balançou as redes primeiro. Aos 16 minutos da etapa inicial, Tainá Maranhão fez boa jogada e cruzou na medida para Greicy completar de cabeça para o gol. A festa alviverde, porém, durou muito pouco.

Apenas um minuto depois, aos 17, as Bragantinas responderam na mesma moeda. Tamires efetuou um bom levantamento para a área e Martina Del Trecco subiu bem para desviar de cabeça, deixando tudo igual no placar. O confronto seguiu movimentado, mas o talento individual das Palestrinas fez a diferença aos 27 minutos. Após jogada construída pelo setor direito, Lorena Benítez arriscou um bonito chute de fora da área para colocar o Palmeiras novamente em vantagem.

Maturidade na etapa complementar garante os três pontos

Na volta do intervalo, o panorama da partida mudou em solo paulista. Precisando do resultado para seguir pontuando no campeonato, o Red Bull Bragantino tentou pressionar em busca do empate, mas esbarrou no bom posicionamento defensivo do adversário.

O técnico alviverde soube ajustar as linhas de marcação e o Palmeiras demonstrou muita maturidade para valorizar a posse de bola e administrar o resultado positivo até o apito final. A vitória magra garantiu a reabilitação da equipe na briga direta pelo topo da tabela do Brasileirão.

Palmeiras tem clássico decisivo pela Copa do Brasil

As duas equipes agora dão uma pausa na competição de pontos corridos e passam a focar as suas atenções na disputa da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O Red Bull Bragantino entra em campo na próxima quarta-feira (27), às 15h, para encarar o São José no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Já o Palmeiras terá pela frente um compromisso de peso gigante. As Palestrinas vão protagonizar o clássico Derby contra o Corinthians no próximo sábado (30), às 11h, no Allianz Parque, em São Paulo, abrindo a série de mata-mata no torneio nacional.

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