Cruzeiro sofre no fim, mas vence a Chape e engata sexto jogo sem derrota

O Cruzeiro começou avassalador, sofreu no final, mas confirmou o favoritismo e venceu a Chapecoense por 2 a 1, neste domingo (24), no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileirão. Kaio Jorge abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Sinisterra ampliou na etapa final, e João Paulo descontou. A partida ficou marcada por muitas polêmicas de arbitragem. Pelo lado da Raposa, a reclamação por um gol anulado de Sinisterra. Já o Verdão do Oeste ficou na bronca por ter um gol anulado e um pênalti a seu favor também invalidado após consulta ao VAR, ambos por impedimento.
Artur Jorge, que nada tem a ver com isso, viu o seu time engatar o sexto jogo seguido sem perder na temporada, somando três competições diferentes. No Brasileirão, o Cruzeiro está em nono lugar, com 23 pontos. Já a Chapecoense, cada vez mais desesperada, segue na lanterna, com apenas nove pontos e uma vitória.
Cruzeiro avassalador
O Cruzeiro fez valer o mando de campo e começou a mil. Logo aos 7, Kenji arriscou um chute de fora da área, mas Anderson fez grande defesa. Kaiki Bruno tentou pouco depois. Kenji, aliás, apareceu novamente aos 17, mas isolou. Gerson, por sua vez, também arriscou aos 22, mas o chute saiu novamente mascado.
Dessa forma, a Raposa indicava que logo abriria o placar, o que, de fato, não demorou. Aos 25, Carvalheira derrubou Matheus Pereira na área. Kaio Jorge, mesmo estar na mesma fase de 2025, converteu e abriu o placar no Mineirão. Aos 31, Sinisterra balançou as redes após cruzamento de Kauã Moraes. Ele iria desencantar na temporada de 2026, mas o VAR interveio e o gol foi anulado por falta na origem da jogada. Ainda antes do intervalo, o Verdão do Oeste viu Eduardo Doma deixar o campo lesionado, e o Cruzeiro enfileirar chances perdidas, principalmente com Kenji e Kaio Jorge.
A Raposa voltou do intervalo com a mesma postura. Aliás, aos 7, Sinisterra fez grande jogada individual, mas Anderson fez linda defesa. A Chapecoense respondeu com Ênio aos 15. O Cruzeiro, então, voltou a enfileirar ótimas oportunidades, com destaque para um lance aos 27, onde Gerson tocou para Kaio Jorge, que encontrou Sinesterra praticamente livre da entrada da área. No entanto, ele isolou. No minuto seguinte, o colombiano, enfim, marcou, após passe de Christian.
Chapecoense cresce no fim e quase empata
O Cruzeiro, porém, relaxou demais na partida. Além disso, viu a Chapecoense crescer demais no jogo, sobretudo, após a entrada do meia Jean Carlos, especialista em bolas paradas e de fora da área. Aliás, o Verdão do Oeste descontou aos 34, quando Bruno Pacheco cobrou falta com maestria, o zagueiro João Paulo subiu sozinho e balançou as redes.
Na reta final do embate, o Cruzeiro deu dois sustos na torcida. Primeiro, viu Otávio errar na saída de bola, que sobrou para Bolasie. Ele balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento de Jean Carlos no início da jogada. Ele não tocou na bola, mas na interpretação do árbitro, atrapalhou a movimentação de Fabrício Bruno. Três minutos mais tarde, o goleiro se redimiu com uma linda defesa. Aos 44, Bruno Rodrigues tocou na bola. Pênalti para a Chape. No entanto, o VAR interveio novamente. Mais uma vez, a Chape se viu prejudicada por um lance interpretativo, afinal, Bruno Leonardo, que estava impedido no lance, interferiu na jogada.
O Cruzeiro terá dois jogos em casa antes da pausa para a Copa do Mundo. Primeiro, recebe o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira (28), às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já no domingo (31), a equipe comandada por Artur Jorge recebe o Fluminense em duelo da 18ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, a Chapecoense, por sua vez, visita o líder Palmeiras.
CRUZEIRO X CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro – 17ª rodada
Data e hora: 24/05/2026 (domingo), às 19h (de Brasília)
Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Gols: Kaio Jorge, 26’1ºT (1-0); Sinisterra, 27’2ºT (2-0) e João Paulo, 33’2ºT (2-1)
Cruzeiro: Otávio; Kauã Moraes (Fagner, 49’2°T) Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique, 49’2ºT) Gerson e Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues, 32’2°T ) Kaique Kenji (Christian, 18’2°T) e Kaio Jorge (Villarreal, 49’2ºT) Técnico: Artur Jorge
Chapecoense: Anderson; Eduardo Doma (Vinicius, 38’1°T e Jean Carlos, 35’2ºT); Bruno Leonardo, João Paulo e Everton (Marcos Vinicius, 20’2ºT); Rafael Carvalheira, Vinicius Balieiro (Higor Meritão, 20’2ºT) e Bruno Pacheco;Ênio, Bolasie e Marcinho (Garcez , intervalo) Técnico: Fábio Matias
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Assistentes:Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
VAR:Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Cartões amarelos: Kaique Kenji (CRU); Eduardo Doma e Rafael Carvalheira (CHA)
