Kaio Jorge supera Arrascaeta e torna-se maior artilheiro do Cruzeiro no “Novo Mineirão”

O atacante Kaio Jorge escreveu mais um capítulo importante de sua história com a camisa do Cruzeiro neste domingo (24). Com o gol de pênalti marcado na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, pela 17ª rodada do Brasileirão, o camisa 19 chegou a 31 gols no “Novo Mineirão”, considerando o período após a reinauguração do estádio, em 2013.

Com a marca, Kaio Jorge superou o meia Giorgian De Arrascaeta, que havia anotado 30 gols no estádio entre 2015 e 2018. Assim, passou a ocupar sozinho o topo da artilharia celeste no Gigante da Pampulha. O atacante já havia igualado o uruguaio recentemente e, agora, isolou-se como maior goleador do Cruzeiro no Novo Mineirão. O atleta do Flamengo, inclusive, até tem outros dois gols no estádio, mas pelo time carioca.

Em grande fase, Kaio Jorge acumula números expressivos diante da torcida cruzeirense. Além do recorde histórico, o atacante tem sido decisivo em jogos importantes e reforça cada vez mais seu protagonismo no elenco celeste. Afinal, são 12 gols e uma assistência em 25 jogos na temporada. Inclusive, é o artilheiro do Cruzeiro na temporada.

“Primeiro, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar marcando mais um gol aqui no Minerão e estar passando um grande jogador que foi aqui na história do clube (Arrascaeta). Fico muito feliz de estar batendo essa meta. A gente fez um bom primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades, mas a gente tem que ser mais efetivo ali para conseguir matar o jogo.”, comentou Kaio Jorge, em entrevista à Amazon Prime, no intervalo da partida.

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