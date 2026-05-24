Milan sofre virada do Cagliari e fica fora da Champions

O Milan vacilou e está fora da Champions League da próxima temporada. Neste domingo (24/5), a equipe rossonera perdeu para o Cagliari por 2 a 1 no San Siro, em Milão, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano. Saelemaekers abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. No entanto, Borreli e Rodríguez anotaram o gol dos visitantes.

O Milan saiu na frente no primeiro minuto de jogo por meio de Saelemaekers, que aproveitou desatenção da defesa, invadiu a área e bateu cruzado para abrir o placar. O Cagliari deixou tudo igual aos 19. Após cobrança de escanteio, Mina escorou para Borreli empatar.

Na etapa complementar, a equipe visitante levou a melhor. Aos 12 minutos, Borreli aproveitou a confusão na área e finalizou para grande defesa de Maignan. No rebote, Rodríguez cabeceou livre de marcação e, assim, decretou a virada do Cagliari.

Com o resultado, o Milan, assim, caiu para a sexta colocação, com 70 pontos, e deixou a zona de classificação para a próxima edição da Champions, perdendo a vaga para Roma e Como. A equipe de Milão, porém, está classificada para a Liga Europa. O Cagliari, entretanto, ficou em 14ª, com 43 pontos.

Sensação do Italiano, Como assumiu a vaga após golear o Cremonese. Na última rodada, o então quinto colocado precisava vencer e torcer por derrota do Milan. Mesmo fora de casa, o time de Fábregras venceu e ainda confirmou o rebaixamento da equipe adversária.

Jogos da 38ª rodada do Italiano

Sexta-feira (22/5)

Fiorentina 1×1 Atalanta

Sábado (23/5)

Bologna 3×3 Inter de Milão

Lazio 2×1 Pisa

Domingo (24/5)

Parma 1×0 Sassuolo

Napoli 1×0 Udinese

Milan 1×2 Cagliari

Cremonese 1×4 Como

Hellas Verona 0x2 Roma

Lecce 1×0 Genoa

Torino x Juventus

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