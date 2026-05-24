Sinisterra desencanta, marca primeiro gol em 2026 e ganha moral no Cruzeiro

Luís Sinisterra viveu uma noite especial no Mineirão e finalmente desencantou pelo Cruzeiro em 2026. O atacante de 26 anos marcou o primeiro gol da vitória da Raposa por 2 a 1 sobre a Chapecoense, neste domingo (24), pela 17ª rodada do Brasileirão.

Desde o início, Sinisterra participou das principais ações ofensivas da Raposa. Primeiro, o colombiano teve um gol anulado após revisão do VAR. Depois, ainda criou boas chances e exigiu grandes defesas do goleiro Anderson.

No segundo tempo, o atacante manteve a intensidade e buscou o gol a todo momento. Aos sete minutos, Sinisterra fez grande jogada individual, mas Anderson salvou novamente a Chapecoense. Apesar das oportunidades desperdiçadas, o atacante não perdeu a confiança. Aos 28 minutos, Christian encontrou Sinisterra livre na entrada da área. Então, o colombiano finalizou com categoria e marcou o segundo gol cruzeirense.

Após a partida, Sinisterra destacou a emoção pelo primeiro gol na temporada. Além disso, o atacante valorizou o trabalho diário e agradeceu o apoio recebido desde sua chegada ao clube.

“Significa muito para mim. Venho trabalhando muito forte para esse momento”, afirmou o colombiano em entrevista à “Amazon Prime”.

Futuro de Sinisterra

O Cruzeiro está próximo de confirmar a compra definitiva de Luis Sinisterra. Atualmente, o colombiano atua por empréstimo junto ao Bournemouth, da Inglaterra. O atacante atingiu as metas previstas no contrato e garantiu a permanência em Belo Horizonte. Primeiro, o Cruzeiro desembolsou cerca de R$ 16 milhões pelo empréstimo.

Agora, a diretoria prepara um novo investimento para adquirir os direitos econômicos do jogador em definitivo. Portanto, Sinisterra deve seguir no elenco celeste após o fim da cessão. Ele está no clube desde agosto do ano passado, com três gols e uma assistência em 23 partidas.

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