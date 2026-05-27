Seleção Brasileira inicia preparação para a Copa na Granja Comary nesta quarta

A Seleção Brasileira inicia nesta quarta-feira (27/5) sua preparação para a Copa do Mundo com a chegada da comissão técnica à Granja Comary, em Teresópolis. O período de treinamentos será realizado entre os dias 27 e 30 de maio e servirá como primeira etapa da caminhada rumo ao Mundial.

O principal compromisso desta fase será o amistoso contra o Panamá, marcado para domingo, às 18h30, no Maracanã, em duelo que marcará a despedida da equipe em solo brasileiro antes da viagem aos Estados Unidos.

O técnico Carlo Ancelotti desembarca na manhã desta quarta-feira, acompanhado pelo coordenador geral de Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, e pelo gerente de Seleções Masculinas, Cícero Souza.

Também na quarta-feira acontece a apresentação oficial dos convocados, que iniciarão uma extensa bateria de avaliações físicas e clínicas. Para garantir pontualidade e reforçar a segurança dos atletas, a Confederação Brasileira de Futebol fretou helicópteros para transportar parte do elenco até a Granja Comary, evitando o trânsito intenso da Região Serrana.

O primeiro treino acontece na tarde de quarta-feira e terá portões fechados. Nos três dias seguintes, a imprensa poderá acompanhar apenas os 15 minutos iniciais das atividades, além das entrevistas coletivas programadas.

Contudo, entre os convocados, Casemiro foi o único a se apresentar já nesta terça-feira (26/5), antecipando sua chegada ao centro de treinamento.

Jovens reforçam preparação da Seleção Brasileira

Além dos 23 jogadores chamados para a lista principal, a comissão técnica optou por ampliar o grupo de trabalho. Como parte da metodologia adotada, o goleiro Léo Nannetti, do Flamengo, acabo sendo integrado às atividades para completar o grupo de quatro arqueiros. Apesar disso, ele não poderá atuar oficialmente, já que não integra a lista de 55 nomes enviada previamente à Fifa.

Além disso, a comissão também chamou dois atletas das categorias de base para complementar os treinamentos: o meio-campista Felipe Souza, do Botafogo, e o zagueiro Bruno Ribeiro, do Vasco da Gama.

Assim, com a preparação em andamento, a Seleção dá o pontapé inicial em mais uma tentativa de conquistar o hexacampeonato mundial.

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