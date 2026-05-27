Saiba quais são os atletas da Seleção Brasileira mais monitorados no mundo

O anúncio da convocação da Seleção, na segunda-feira (18), movimentou não apenas os brasileiros, mas também inúmeras pessoas ao redor do mundo. Os jogadores do Brasil possuem uma forte relevância mundial devido ao histórico vitorioso da equipe canarinho e pela cultura do “Jogo Bonito”, fazendo com que a curiosidade esteja sempre muito viva. Além disso, outro aspecto que promove esse interesse é o fato de muitos dos futebolistas do país atuarem em solo europeu, onde estão as ligas mais competitivas.

Números da “Flashscore”, plataforma de resultados esportivos ao vivo e estatísticas do mundo, ajudam a explicar esse fenômeno. Segundo os dados, os jogadores convocados mais procurados, ou seja, com o perfil mais visto globalmente entre janeiro e maio de 2026, foram Endrick, Vini Jr, Igor Thiago, Raphinha e Neymar, revelando quais atletas despertaram mais interesse entre os usuários da plataforma. Além deles, Matheus Cunha, Casemiro, Martinelli, Gabriel Magalhães e Rayan também estiveram bem colocados no ranking.

Com mais de 8 milhões de visitas em seu perfil na plataforma, Endrick chega com enorme expectativa para a Copa. Aos 19 anos, o jogador do Real Madrid já tem a atenção de todo o planeta. Ele surge como uma das principais promessas que estará no Mundial após grande temporada emprestado ao Lyon, somando 16 participações diretas em gols pela equipe francesa.

Vini Jr ocupa a segunda colocação da lista

Vini Jr, também do Real Madrid, é o segundo da lista, com cerca de 7,4 milhões de acessos. O último vencedor do prêmio The Best, da Fifa, marcou 22 gols e foi um dos destaques da equipe madridista em uma temporada discreta. A grande surpresa entre os cinco destacados é Igor Thiago, que teve seu perfil acessado aproximadamente 6,6 milhões de vezes. O centroavante vem de uma ótima temporada pelo Brentford, da Inglaterra, sendo o vice-artilheiro da Premier League, com 22 gols marcados.

Já Raphinha, do Barcelona, vem de uma temporada afetada por lesões, mas não deixa de ser um dos grandes nomes do Brasil. O perfil do atacante teve por volta de 6,2 milhões de consultas, está posicionado em 4° lugar na lista.

“O torcedor hoje acompanha tudo em múltiplas telas ao mesmo tempo. Ele assiste à transmissão, comenta nas redes sociais e busca informações em tempo real paralelamente. Grandes eventos, como a convocação da Seleção Brasileira, mostram como velocidade e atualização instantânea passaram a ser fundamentais na experiência do espectador”, afirma Alexandre Vasconcellos, Diretor Regional da “Flashscore” no Brasil.

O fenômeno Neymar

Neymar fecha o top-5 dos convocados para a Seleção Brasileira mais visualizados, com quase 4 milhões de cliques em seu perfil. O astro do Santos, mesmo após um período de lesões, incertezas e muitas especulações, teve seu nome confirmado entre os 26 convocados e segue sendo um dos mais comentados nas mídias.

Patrocinado por 20 empresas, dentre elas Red Bull, Puma e Mercado Livre, Neymar publicou em sua conta no Instagram, com 231 milhões de seguidores, três vídeos de publicidade com as marcas logo após a convocação de Ancelotti, o que contribuiu ainda mais para a grande onda de comentários sobre o assunto. Além disso, a estrela iniciou um projeto no Youtube para mostrar mais sobre sua vida a partir de sua própria perspectiva. O canal já conta com 7,92 milhões de inscritos e apresenta diversos conteúdos exclusivos.

Em 2025, de acordo com dados da “Flashscore”, o camisa 10 do Santos e da Seleção foi o atleta com o perfil mais visto no Brasil, com números que ultrapassam 2 milhões de visualizações, reforçando ainda mais seu protagonismo e alcance digital.

Jogadores mais procurados da Seleção em plataforma de estatísticas

Endrick – mais de 8 milhões de acessos Vini Jr – 7,4 milhões Igor Thiago – 6,6 milhões Raphinha – 6,2 milhões Neymar – 4 milhões

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